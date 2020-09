A Xunta presenta as actuacións en materia de transparencia para incluír no IV Plan de Goberno Aberto

A directora xeral de Avaliaci贸n e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, participou hoxe na Comisi贸n Sectorial de Goberno Aberto entre o Goberno central, as comunidades aut贸nomas e a Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias, na que expuxo as actuaci贸ns de Galicia en materia de transparencia que se incluir谩n no IV Plan de Goberno Aberto do Executivo central.

Natalia Prieto explicou que o Goberno galego aprobou o pasado xu帽o o decreto 97/2020, para regular determinados instrumentos para a xesti贸n, a avaliaci贸n das pol铆ticas p煤blicas, a supervisi贸n e a mellora de calidade no sector p煤blico auton贸mico de Galicia, en desenvolvemento da Lei 1/2015 de garant铆a de calidade dos servizos p煤blicos e da boa administraci贸n.

Co obxectivo de continuar a consolidar Galicia como unha administraci贸n p煤blica moderna e transparente, a Xunta seguir谩 avanzando no fortalecemento da integridade institucional, coa pr贸xima aprobaci贸n do Programa Marco de integridade institucional no sector p煤blico auton贸mico que contrib煤a a reforzar os mecanismos de control interno que xa levan funcionando dende hai anos e melloralos.

Do mesmo xeito, levaranse a cabo actuaci贸ns para reforzar a toma de decisi贸ns do Goberno galego e mellorar a xesti贸n a trav茅s da automatizaci贸n dos procesos e do reforzo das canles de participaci贸n cidad谩.

Por outra banda, a directora xeral de Avaliaci贸n e Reforma Administrativa tam茅n fixo referencia ao Sistema Integrado de Atenci贸n 谩 Cidadan铆a (SIACI), unha ferramenta electr贸nica que d谩 cobertura desde un 煤nico punto 谩s queixas e suxesti贸ns, solicitudes de informaci贸n xeral e particular e de acceso 谩 informaci贸n p煤blica.

Ademais, coa implantaci贸n desta soluci贸n tecnol贸xica optimizarase a xesti贸n de tarefas entre os procesos que cubren os empregados p煤blicos de distintas unidades, as铆 como os prazos de resposta. Tam茅n se posibilitar谩 medir a satisfacci贸n sobre os servizos prestados, o que favorecer谩 a detecci贸n de posibles melloras.

A Administraci贸n auton贸mica traballa, por outra parte, en actuaci贸ns de mellora do Portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta coa finalidade de incrementar a calidade e accesibilidade 谩 informaci贸n que se publica no 谩mbito da Administraci贸n p煤blica por parte da cidadan铆a en xeral, e sobre todo, por parte das persoas con discapacidade

A maiores do reuni贸n de hoxe, a Comisi贸n Sectorial de Goberno Aberto tam茅n mantivo outros dous encontros ao longo desta semana para avanzar no dese帽o do IV Plan de Acci贸n de Goberno Aberto. Nestes encontros participaron representantes da Direcci贸n Xeral de Goberno Aberto do Ministerio de Pol铆tica Territorial e Funci贸n P煤blica, as铆 como dos ministerios de Facenda e Xustiza e das comunidades.