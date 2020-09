A Xunta promove a concienciación da sociedade na loita contra os residuos plásticos no mar mediante a campaña ‘Bye, bye plástico’

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funci√≥ns, √Āngeles V√°zquez, e a conselleira do Mar en funci√≥ns, Rosa Quintana, presentaron hoxe a campa√Īa Bye, bye pl√°stico, coa que o Executivo galego pretende dar visibilidade ao problema medioambiental que sup√≥n o consumo excesivo de pl√°sticos e a s√ļa chegada ao mar as√≠ como concienciar √° cidadan√≠a co obxectivo de crear unha comunidade activa e implicada na loita contra estes residuos e na defensa dun futuro ambiental sustentable.

A iniciativa m√°rcase estas metas coa finalidade de contribu√≠r a frear datos preocupantes como que nos √ļltimos dez anos se produciu en todo o mundo m√°is pl√°stico que en toda a historia da humanidade ou que nove mill√≥ns de toneladas de residuos pl√°sticos -dos que un 80% proceden de terra- acaban cada ano nos oc√©anos do planeta. Uns residuos que poden tardar varios s√©culos en degradarse e desaparecer e que xa provocaron a formaci√≥n de cinco illas xigantes de pl√°stico nos nosos oc√©anos, unha delas 50 veces m√°is grande que Galicia.

Baixo o lema Bye, bye pl√°stico. Non √© por ti, √© por n√≥s e protagonizada por nenos -porque eles son o futuro para conseguir que Galicia siga sendo verde e azul- a campa√Īa busca viralizar a mensaxe nas redes sociais -a trav√©s de Facebook, Twitter e Instagram- e fomentar a participaci√≥n da poboaci√≥n mediante un discurso positivo e consellos pr√°cticos arredor da importancia de reducir, reutilizar e reciclar os pl√°sticos ao tempo que se desbotan os residuos de xeito responsable.

Durante a presentaci√≥n da campa√Īa, a conselleira de Medio Ambiente en funci√≥ns, √Āngeles V√°zquez, aproveitou para recordar a necesidade de depositar no contedor verde xen√©rico as m√°scaras e as luvas, que por mor da covid-19 son indispensables no d√≠a a d√≠a. ‚ÄúUn residuo que empeza a constitu√≠r un novo problema para o benestar do planeta e que xa comeza a estar presente nos mares, unha situaci√≥n que se debe frear‚ÄĚ, recalcou.

Nova Lei de residuos

Ao fío disto, a conselleira de Medio Ambiente en funcións tamén lembrou que a nova Lei de residuos aprobada en decembro de 2019 no Consello da Xunta, que non chegou a tramitarse no Parlamento por mor da convocatoria electoral e da crise sanitaria polo coronavirus, volverá a retomarse co fin de contar cun texto normativo que xustamente pon o foco na xestión dos plásticos e co que situar a Galicia á cabeza das rexións europeas en adaptar e integrar a normativa ao contido da directiva comunitaria referente a estes residuos.

‚ÄúSer√° -avanzou- un dos primeiros textos normativos que se aprobe nos plenos do Parlamento galego‚ÄĚ, e salientou que esta non √© a √ļnica ferramenta coa que conta a sociedade galega, sen√≥n que ten ademais a Estratexia de Cambio Clim√°tico e Enerx√≠a 2050, cun apartado espec√≠fico para a erradicaci√≥n do consumo de pl√°stico; e a Estratexia de Econom√≠a Circular 2020-2030, dese√Īada para superar o caduco modelo lineal de producir, usar e tirar.

A conselleira de Mar en funci√≥ns, pola s√ļa banda, apelou ao compromiso de todas e todos, tanto dos m√°is novos como dos maiores, en favor dun comportamento c√≠vico que permita preservar o medio ambiente e os recursos naturais, fundamentais para o benestar da sociedade. Nesa li√Īa, lembrou que o mar √© unha fonte de riqueza para Galicia e incidiu en que a protecci√≥n dos seus recursos, evitando que o lixo chegue ao mar, √© fundamental para a subsistencia de milleiros de familias das vilas costeiras galegas.