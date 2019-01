A Xunta promove en Vigo a entrada e a reincorporación ao emprego con novos cursos de formación e capacitación

Print This Post

O delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, destacou hoxe, na entrega de diplomas dos cursos realizados por Acción Laboral en Vigo, a firme aposta da Xunta de Galicia por promover a entrada e a reincorporación ao emprego de inmigrantes e refuxiados. Un compromiso que se plasma nos máis de 200.000 euros que a Administración autonómica outorgou a esta entidade para poñer en marcha itinerarios de itinerarios de inclusión social e transición ao emprego e de formación adaptada a través da mellora de competencias dixitais, culturais e sociais e cívicas.

López-Chaves recordou, no acto celebrado na Delegación Territorial de Vigo, que esta achega está enmarcada na orde de subvencións dirixidas a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social na que a Xunta de Galicia investiu 16 millóns de euros.

Cómpre indicar que son 124 as entidades beneficiadas por esta liña de axudas coa que se sufragarán 961 proxectos, 237 máis que na anterior convocatoria. Este é o sexto ano consecutivo no que se incrementa a contía concedida ao abeiro desta orde, cofinanciada polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, superando en mais dun 90% o importe concedido na anterior convocatoria 2017-2018.

Así mesmo, o delegado territorial gabou o traballo diario realizado por Acción Laboral e, ademais, remarcou o compromiso do Goberno galego de continuar o respaldo a colectivos e entidades como este que co seu esforzo procuran a inclusión social e laboral de todas as galegas e galegos que o necesiten.