A Xunta publica no DOG a aprobación do expediente de información pública do proxecto de trazado da conexión entre a autoestrada AG-53 e a N-525, en Dozón

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobaci贸n do expediente de informaci贸n p煤blica do proxecto de trazado do ramal de conexi贸n entre a autoestrada AG-53 e a estrada N-525, en Doz贸n.

No seguinte enlace ao DOG p贸dese ampliar a informaci贸n relativa a esta resoluci贸n:聽https://bit.ly/3kQcHMs

Unha vez realizado o procedemento de informaci贸n p煤blica, a Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de incorporar ao proxecto algunhas achegas. As铆, a nova v铆a entre a N-525 e a AG-53 ter谩 dobre sentido de circulaci贸n entre a estrada nacional e o cami帽o de servizo que discorre paralelamente 谩 autoestrada pola s煤a marxe dereita.

O proxecto tam茅n manter谩 a entrada na estrada nacional en direcci贸n Ourense. Ademais habilitarase unha intersecci贸n para que os veh铆culos poidan transitar entre a nova v铆a e o cami帽o de servizo, mant茅ndose o acceso directo e apto para veh铆culos pesados entre o cami帽o que d谩 acceso 谩 granxa pr贸xima e 谩 estrada nacional.

Na actualidade, o proxecto que completa todos os movementos de entrada e sa铆da desde Doz贸n 谩 autoestrada AG-53 at贸pase en redacci贸n.

Unha vez finalizado este proceso de informaci贸n p煤blica, prevese elevar o Decreto de Utilidade P煤blica das expropiaci贸ns ao Consello da Xunta a finais deste ver谩n, podendo licitar de xeito paralelo a execuci贸n das obras.

Esta intervenci贸n, no seu conxunto, far谩 posibles tanto a entrada como a sa铆da a esta infraestrutura, en sentido Ourense, dende Doz贸n.

A construci贸n dun acceso 谩 autoestrada 茅 unha vella demanda deste municipio pontevedr茅s, que na actualidade s贸 conta cun semienlace para acceder a esta v铆a de alta capacidade en direcci贸n a Santiago.

O novo enlace evitar谩 que os veci帽os de Doz贸n deban desprazarse ata Pi帽or para acceder 谩 autov铆a con sentido a Ourense.