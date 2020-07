A Xunta reafirma a súa aposta pola innovación e a I+D na súa oferta de formación para o rural galego

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Manuel Rodr铆guez, participou nunha reuni贸n cos responsables da Aula de Produtos L谩cteos, unha plataforma tecnol贸xica mixta da Rede de Infraestruturas de Apoio 谩 Investigaci贸n e ao Desenvolvemento Tecnol贸xico (RIAIDT) da Universidade de Santiago de Compostela. Na visita, analizaron posibles v铆as de colaboraci贸n no eido da formaci贸n relativa ao sector l谩cteo, as铆 como futuros proxectos de I+D+i relacionados cos distintos consellos reguladores do queixo en Galicia ou coas normas t茅cnicas do Decreto de Artesan铆a, entre outros asuntos.

No encontro, o responsable da Agacal aproveitou para destacar o compromiso da Xunta a prol da formaci贸n, a innovaci贸n e a dixitalizaci贸n no rural galego. Salientou, nesa li帽a, o Plan de formaci贸n para o agro 2020-2024, que contempla, entre outros obxectivos, o impulso 谩 teleformaci贸n agroforestal continua e a aposta por intensificar e flexibilizar estas ensinanzas. A finalidade 茅 adaptalas 谩s necesidades de cada un dos sectores produtivos e contribu铆r as铆 谩 s煤a profesionalizaci贸n.

A maiores, Manuel Rodr铆guez engadiu que no tocante 谩 formaci贸n do sector l谩cteo se busca incidir na xesti贸n empresarial, no marketing e nas vendas para aumentar as posibilidades de 茅xito dos distintos operadores do sector l谩cteo.