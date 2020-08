A Xunta reafirma a súa aposta pola promoción e a internacionalización dos produtos agroalimentarios galegos

O conselleiro do Medio Rural en funci贸ns, Jos茅 Gonz谩lez, reafirmou onte a aposta da Xunta pola promoci贸n e a internacionalizaci贸n dos produtos agroalimentarios galegos. F铆xoo na presentaci贸n da campa帽a 鈥淟al铆n Sabe鈥, na que estivo acompa帽ado polo alcalde desta localidade, Jos茅 Crespo, e na que salientou a necesidade de 鈥渟ensibilizar acerca do consumo local鈥 e ao tempo de 鈥減ercorrer outros cami帽os e acceder a novos mercados鈥.

O titular de Medio Rural destacou que 鈥渁 calidade 茅 unha das caracter铆sticas m谩is salientables destes produtos鈥 xunto coa diversidade e que o feito de manter esa excelencia a trav茅s da tradici贸n 鈥渄i moito dos galegos鈥. Cara o futuro, Gonz谩lez apostou por continuar por este cami帽o e seguir defendendo a calidade porque -sinalou- 鈥渢emos os mellores produtos e a mellor materia prima鈥 e facelo intensificando a s煤a vinculaci贸n e promoci贸n a trav茅s da marca Galicia Calidade.

Esta aposta, indicou o conselleiro, 茅 o mellor xeito de fortalecer as econom铆as locais, a econom铆a rural, e ao mesmo tempo potenciar que 鈥渟e nos co帽eza en todo o mundo鈥 exportando, remarcou, 鈥渙 que mellor nos define, a calidade鈥. Nesta li帽a, o conselleiro trasladou os parab茅ns ao Concello de Lal铆n por esta campa帽a e polo v铆deo que a sustenta, que se presentou neste acto. Dixo que a s煤a esencia 茅, precisamente, a 鈥渆xcelencia鈥 dos nosos produtos do agro.

A campa帽a 鈥淟al铆n Sabe鈥, financiada pola Xunta, p煤xose en marcha por parte do Concello para promocionar os produtos agroalimentarios propios da capital do Deza, entre que se atopan os c谩rnicos, os l谩cteos, o pan, os licores, as casta帽as, o mel e por suposto o cocido. Est谩 acci贸n arrancou coa colocaci贸n de diferentes vallas publicitarias en distintas zonas da localidade, ap贸iase nunha p谩xina web propia e acomp谩帽ase cun v铆deo (orientado tam茅n cara a promoci贸n tur铆stica) protagonizado polo actor galego Lu铆s Zahera, premio Goya ao mellor actor de reparto polo seu papel na pel铆cula El Reino.