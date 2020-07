A Xunta reforza as actuacións contra a violencia de xénero no medio rural cun novo convenio por importe de 250.000 euros

A Xunta reforza as actuaci√≥ns contra a violencia de x√©nero no medio rural cun novo convenio asinado hoxe por importe de 250.000 euros ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de X√©nero, co obxectivo de que se leven a cabo campa√Īas de prevenci√≥n e sensibilizaci√≥n, xa que hai que ter especialmente en conta a incidencia da violencia de x√©nero nas mulleres que viven no √°mbito rural.

O vicepresidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, e o conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, asinaron hoxe un acordo de colaboración para desenvolver medidas ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER).

Alfonso Rueda explicou que o ano pasado xa se asinou coa conseller√≠a do Medio Rural un convenio para po√Īer en marcha medidas e actuaci√≥ns contra a violencia de x√©nero que hoxe se reforzan xa que, tal e como indicou, ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de X√©nero estanse impulsando actuaci√≥ns en todos os √°mbitos da sociedade para a eliminaci√≥n da discriminaci√≥n entre mulleres e homes e entre todos seguir avanzando ata conseguir a erradicaci√≥n completa da violencia de x√©nero.

Pola s√ļa parte, o conselleiro do Medio Rural sinalou que, ademais de campa√Īas e actuaci√≥ns divulgativas, o seu departamento tam√©n promover√° actividades de formaci√≥n para reforzar a autoestima e o empoderamento das mulleres, as√≠ como para incidir na defensa persoal e na autoprotecci√≥n das v√≠timas. Neste senso, puxo en valor a importancia que ten a muller no rural galego, onde o n√ļmero de mulleres que son titulares de explotaci√≥ns agrogandeiras na nosa comunidade rolda o 50%, cifra moi superior √° media nacional.

Con este convenio, subli√Īou Jos√© Gonz√°lez, p√≥√Īense en marcha varias das medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de x√©nero, pero ‚Äútemos que seguir tomando medidas e chegando a acordos para axudalas e acompa√Īalas‚ÄĚ, matizou o conselleiro.