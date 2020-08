A Xunta remata a instalación de nova iluminación LED na glorieta elevada de Mollabao, no inicio da variante de Marín

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de rematar as obras de renovaci贸n e instalaci贸n de nova iluminaci贸n led na glorieta elevada de Mollabao, no inicio da variante de Mar铆n.

Esta actuaci贸n foi adxudicada 谩 empresa Aopil, S.L. por un importe de m谩is de 43.000 euros.

Os traballos consistiron na mellora do sistema de iluminaci贸n do enlace de conexi贸n entre a variante de Mar铆n e a estrada PO-11, no seu punto quilom茅trico 0, de cara a reforzar a seguridade viaria no contorno desta glorieta elevada.

Levouse a cabo a rehabilitaci贸n e a posta a punto das tres torres existentes, renov谩ndose os proxectores con tecnolox铆a led. Isto permitir谩 unha rebaixa moi significativa da potencia e do consumo, mellorando o rendemento enerx茅tico e increment谩ndose a visibilidade grazas 谩s melloras tecnol贸xicas en eficiencia enerx茅tica aplicadas.

Nesta actuaci贸n tam茅n se adecuou o cadro el茅ctrico existente e rep煤xose o cableado das torres de iluminaci贸n.