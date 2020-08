A Xunta reparte preto de 2,7 millóns de euros entre 17 concellos destinados a recuperar ás súas Áreas de Rehabilitación Integral

A Xunta de Galicia financiar谩 con preto de 2,7 mill贸ns de euros as 脕reas de Rehabilitaci贸n Integral (ARI) declaradas en Galicia. O reparto dos fondos de 2020 entre os concellos que dispo帽en de ARI no seu territorio, realizado en funci贸n das solicitudes presentadas pola administraci贸n local, foi comunicado a cada concello solicitante. Para o reparto de fondos t铆vose en conta o grado de cumprimento en cada concello dos obxectivos asignados en anteriores repartos.

Os fondos relativos aos obxectivos de 2020 beneficiar谩n a 17 concellos galegos, entre os que se atopan Betanzos, Corcubi贸n, Ferrol, Noia, Rianxo e Santiago, por parte da provincia da Coru帽a; Lourenz谩, Mondo帽edo, Monforte de Lemos e Sober, na provincia de Lugo. Na de Ourense, os concellos beneficiarios son Castro Caldelas, Ourense, Ribadavia e Vilar de Santos e pechan a lista de municipios beneficiados, tres m谩s da provincia de Pontevedra: Tui, Vigo e Pontevedra.

Os 17 concellos galegos que reciben ditos fondos te帽en actualmente en execuci贸n convenios asinados en anos anteriores, cunha dotaci贸n total que se aproxima aos 25 mill贸ns de euros no seu conxunto

Unha vez que o IGVS comunique esta decisi贸n, os concellos deber谩n trasladar ao Instituto Galego de Vivenda e Solo as actuaci贸ns previstas, presentando a documentaci贸n acreditativa. No caso dos municipios que dispo帽en de m谩is dunha ARI declarada no seu 谩mbito ser谩 a propia administraci贸n municipal a encargada de realizar o reparto dos fondos entre as mesmas.

Ademais os concellos deber谩n regular os prazos para a presentaci贸n de solicitudes por parte dos propietarios de vivendas interesados na s煤a rehabilitaci贸n.

Os beneficiarios finais dos fondos repartidos ser谩n os propietarios de vivendas e edificios de vivendas emprazados no 谩mbito das 脕reas de Rehabilitaci贸n Integral, que recibir谩n axudas a fondo perdido para as actuaci贸ns de rehabilitaci贸n que realicen. Tam茅n se poder谩n beneficiar das axudas os propios concellos para a realizaci贸n de actuaci贸ns de urbanizaci贸n e reurbanizaci贸n no 谩mbito das ARI. Ademais, a Xunta, con fondos propios, financia as oficinas de rehabilitaci贸n municipais.

Actualmente Galicia conta con 69 谩reas de rehabilitaci贸n integral declaradas en 41 concellos ademais das ARIs dos Cami帽os de Santiago, que comprende 126 concellos das catro provincias galegas, a ARI das Illas Atl谩nticas, que afecta a catro concellos e a ARI da Ribeira Sacra, que comprende 25 concellos.

ARI supramunicipais

As axudas cuxo reparto se comunicou aos concellos van destinadas exclusivamente 谩s 脕reas de Rehabilitaci贸n Integral que te帽en o seu 谩mbito dentro dun concello e non incl煤en as ARI supramunicipais, que son xestionadas directamente polo IGVS.

As axudas da ARI dos Cami帽os de Santiago, da que se benefician un total de 107 concellos das catro provincias galegas, foron convocadas no DOG do 26 de febreiro de 2020, cun importe total de 1,15 mill贸ns de euros. Na mesma data (26/2/2020) se convocaron as axudas da ARI das Illas Atl谩nticas, dotadas con 100.000 euros.

Pola s煤a parte, as axudas da ARI da Ribeira Sacra, que comprende 25 concellos, foron publicadas no DOG do 7 de xullo, dotadas con 850.000 euros.

O prazo de presentaci贸n de solicitudes nas tres ARI supramunicipais remata o 30 de outubro de 2020.