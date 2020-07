A Xunta repartiu aos locais electorais o material de prevención e protección preciso para votar con seguridade o domingo

A Xunta distribu铆u entre os 2.395 locais electorais de Galicia o material de prevenci贸n e protecci贸n necesario para que na xornada electoral deste domingo a votaci贸n se realice de forma segura en base 谩s pautas do protocolo de medidas de prevenci贸n sanitaria elaborado polo Goberno galego. Nun dos locais do concello de Friol pux茅ronse en pr谩ctica todas estas medidas durante un simulacro.

En todos os locais, estar谩 instalada carteler铆a para facilitar o seguimento das pautas sanitarias, as铆 como para indicar os fluxos de circulaci贸n de entrada e sa铆da e a distancia de seguridade que hai que manter no seu interior.

Os representantes da Administraci贸n con funci贸ns de vixilancia e supervisi贸n velar谩n polo cumprimento das medidas recollidas no protocolo na xornada electoral. Ademais de vixiar que se mante帽a a distancia de seguridade entre os votantes, contribuir谩n a evitar aglomeraci贸ns mediante o control do acceso e do aforo dando prioridade 谩s persoas maiores de 65 anos ou con alg煤n tipo de discapacidade.

O uso da m谩scara ser谩 obrigatorio e os votantes deber谩n hixienizar as mans antes de despois de proceder ao voto. Por iso, a Xunta tam茅n puxo a disposici贸n dos locais electorais m谩scaras para os votantes que non a traian da r煤a. Tam茅n as persoas integrantes da mesa electoral e os interventores e apoderados dos partidos pol铆ticos contar谩n con m谩scaras e xel hidroalcoh贸lico para a toda xornada, xunto cunha pantalla facial.

Unha vez que cheguen 谩 zona de votaci贸n os electores deber谩n deixar o seu DNI nunha bandexa para que as persoas integrantes da mesa poidan realizar a s煤a identificaci贸n minimizando o contacto. 脕 hora de votar non ser谩 necesario manipular as cortinas na cabina de votaci贸n pero estar谩 orientada de maneira que se garanta igualmente o segredo ao voto.

Ademais, durante toda xornada electoral intensificarase a ventilaci贸n e as actuaci贸ns de limpeza e desinfecci贸n, tanto ao inicio como ao longo do d铆a e facendo fincap茅 nas superficies m谩is expostas.