A Xunta solicita a constitución dun grupo de traballo e o aprazamento do ERE de Alcoa San Cibrao para avaliar a posible proposta dun investidor

O conselleiro de Econom√≠a, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou esta tarde, por videoconferencia, na mesa multilateral de Alcoa San Cibrao, na que solicitou a constituci√≥n dun grupo de traballo e o aprazamento do ERE na planta para estudar a posible proposta -confirmada polo Goberno central- dun investidor e, deste xeito, abrir un novo cami√Īo para o mantemento da actividade e do emprego na planta.

Neste sentido, e ante o desco√Īecemento do contido da proposta tanto por parte de Alcoa como dos traballadores e da propia Xunta, o conselleiro pediu certezas e tempo para poder identificar as condici√≥ns e requirimentos que permitan pechar a operaci√≥n. Expresou a total colaboraci√≥n da Xunta neste novo escenario no que Alcoa manifestou que est√° disposta a iniciar un proceso de venda. Por iso, solicitou transparencia ao Goberno para co√Īecer os detalles do posible plan de empresa no marco deste grupo de traballo do que formar√≠an parte todos os axentes implicados as√≠ como o posible investidor.

Conde lembrou que para garantir que calquera proxecto sexa viable segue sendo necesario fixar un prezo el√©ctrico estable e competitivo. Por iso, lamentou que a√≠nda non se co√Īeza o contido do Estatuto do consumidor electrointensivo e non se te√Īa convocado a poxa de interrompebilidade para o segundo semestre do ano. Esta falta de resposta est√° provocando que Espa√Īa non estea a ser competitiva con respecto ao resto de pa√≠ses europeos.

O conselleiro amosou, unha vez m√°is, o apoio da Xunta aos traballadores ofrecendo todos os mecanismos cos que o Goberno auton√≥mico conta en materia de pol√≠tica industrial co obxectivo de manter a actividade e o emprego na comarca da Mari√Īa.

