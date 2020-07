A Xunta somete a información pública o Plan de conservación do espazo natural Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte, en Vigo

O Diario Oficial de Galicia聽publica hoxe o anuncio polo que se somete ao procedemento de informaci贸n p煤blica e audiencia o proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservaci贸n do espazo natural de interese local (ENIL) Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte, no Concello de Vigo.

Deste xeito, o documento encara a recta final da s煤a tramitaci贸n administrativa e durante un per铆odo de 15 d铆as h谩biles -que comezan a contar a partir de ma帽谩- os cidad谩ns, colectivos, ou calquera persoa f铆sica ou xur铆dica interesada poder谩n achegar, preferentemente por correo electr贸nico, as consideraci贸ns e comentarios que consideren oportunos con relaci贸n ao devandito plan, elaborado polo Concello de Vigo, como promotor da iniciativa.

O Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte foi declarado espazo natural de interese local, de xeito provisional, mediante Orde do 26 de agosto de 2013. A aprobaci贸n do Plan de conservaci贸n do ENIL por decreto do Consello da Xunta permitir谩 que esa declaraci贸n pase a ter o car谩cter de definitiva.

No documento que se somete agora a informaci贸n p煤blica, establ茅cense as bases t茅cnicas que garantir谩n a recuperaci贸n e conservaci贸n dos valores naturais presentes neste espazo protexido por un per铆odo de programaci贸n inicial de seis anos.

O importe global para a xesti贸n do territorio inclu铆do no devandito plan de conservaci贸n 茅 de 815.652,52 euros, que se destinar谩n principalmente 谩 restauraci贸n e conservaci贸n dos h谩bitats dunares, 谩 eliminaci贸n de especies invasoras, 谩 xesti贸n do uso p煤blico, ao mantemento do propio ENIL, 谩 potenciaci贸n da conectividade do espazo coa contorna e 谩 protecci贸n da paisaxe. A ampliaci贸n do co帽ecemento cient铆fico e as acci贸ns de divulgaci贸n, sensibilizaci贸n e educaci贸n tam茅n est谩n previstas nesta planificaci贸n.

O plan establece tam茅n o r茅xime de usos e actividades permitidas, as铆 como as limitaci贸ns que se consideran necesarias para garantir a conservaci贸n do dito espazo natural. Respecto dos usos e aproveitamentos desenvolvidos no Plan, con car谩cter xeral perm铆tense todos aqueles que tradicionalmente se vi帽eran efectuando neste espazo e que deron lugar 谩 paraxe e valores naturais que motivaron a s煤a declaraci贸n.

Exemplo de recuperaci贸n de sistemas dunares

Os areais do Vao e Baluarte son un referente nos procesos de recuperaci贸n ambiental dos sistemas dunares degradados: foi un gran sistema dunar sometido a unha forte presi贸n na d茅cada dos anos 80 que logrou recuperarse paulatinamente e con moito esforzo.

En canto 谩 s煤a calidade ambiental, nestes momentos o espazo acolle h谩bitats naturais de interese comunitario representativos das dunas mar铆timas atl谩nticas. Alberga un abano diverso de especies e comunidades vexetais asociadas 谩s dunas m贸biles embrionarias, colonizadoras de primeira li帽a (H谩bitat de interese comunitario 2110); dunas m贸biles costeiras colonizadas por Ammophila arenaria, que conforman a segunda banda do sistema dunar (H谩bitat de interese comunitario 2120); e dunas costeiras fixas con vexetaci贸n herb谩cea ou grises das costas atl谩nticas, con substratos fixos ou semifixos, colonizadas por herb谩ceas e pequenos arbustos resistentes 谩 influencia do vento mari帽o (H谩bitat prioritario 2130*) que constit煤en a terceira das bandas litorais.

A declaraci贸n provisional do ENIL no ano 2013 conferiulle ao 谩mbito a condici贸n de espazo protexido polo que conta coa condici贸n de solo r煤stico de especial protecci贸n de espazos naturais. Tam茅n est谩 afectado pola protecci贸n sectorial da li帽a de deslinde do Dominio p煤blico mar铆timo-terrestre, polo Cat谩logo das paisaxes de Galicia e polo Plan de Ordenaci贸n do Litoral, sendo tam茅n solo r煤stico de especial protecci贸n de costas e paisax铆stica.

A Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a trav茅s da Direcci贸n Xeral de Patrimonio Natural, tutelar谩 a conservaci贸n deste espazo natural para asegurar que se cumpran eficazmente os fins perseguidos coa declaraci贸n do ENIL, cuxa xesti贸n acometer谩 o Concello de Vigo, seguindo as li帽as marcadas no Plan de conservaci贸n aprobado.

O obxectivo primordial de promover a s煤a declaraci贸n definitiva como ENIL ser谩 contribu铆r 谩 conservaci贸n da biodiversidade, mellorando a capacidade de acollida dos h谩bitats dunares, incorporando consideraci贸ns ambientais no 谩mbito municipal de decisi贸ns, exercendo a s煤a corresponsabilidade na consecuci贸ns dos seus obxectivos medioambientais e redundando positivamente na calidade de vida dos veci帽os e veci帽as de Vigo e a s煤a contorna.