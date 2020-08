A Xunta traballa nun sistema avanzado de valoración nutricional das forraxes consumidas nas explotacións de vacún de leite

A Conseller铆a do Medio Rural, a trav茅s do Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo (CIAM), e en colaboraci贸n co Laboratorio Interprofesional Galego de An谩lise do Leite (Ligal), est谩 a traballar no desenvolvemento dun sistema avanzado de valoraci贸n nutricional dos alimentos co fin de determinar con precisi贸n o valor enerx茅tico e nitroxenados das forraxes consumidas nas explotaci贸ns de vac煤n de leite.

Tr谩tase dun proxecto de investigaci贸n cooperativa que persegue incrementar a capacidade anal铆tica do Ligal mediante a creaci贸n e mantemento de aplicaci贸ns NIRS innovadoras que permitan a predici贸n directa da composici贸n qu铆mica, dixestibilidade e degradabilidade ruminal da prote铆na en forraxes frescas e ensiladas (pradeira e millo forraxeiro), proporcionando os par谩metros de enerx铆a e prote铆na requiridos polos modernos programas de racionamento para vacas de leite.

A trav茅s desta metodolox铆a NIRS, relaci贸nase a informaci贸n espectral dos alimentos cos datos de valor nutricional mediante t茅cnicas estat铆sticas avanzadas, o que permite mellorar o manexo da alimentaci贸n animal para garantir a viabilidade econ贸mica e ambiental do sector produtor leiteiro galego. Neste senso, 茅 preciso incrementar o uso de forraxes de calidade e a s煤a eficiencia de utilizaci贸n no racionamento das vacas de leite para que o propio sector poida ser cada vez m谩is competitivo.

As铆, un incremento de precisi贸n na valoraci贸n nutricional das forraxes poder铆ase traducir nunha reduci贸n estimada de ata un 5-10% do custo da raci贸n nas granxas leiteiras. Polo tanto, para un gasto estimado en alimentaci贸n anual das granxas leiteiras galegas de aproximadamente 400 mill贸ns de euros, a aplicaci贸n xeneralizada das novas tecnolox铆as poder铆a achegar un beneficio de ata 20-40 mill贸ns de euros cada ano respecto da situaci贸n precedente.