A Xunta trasladará á Comisión Europea os proxectos en materia de augas e mobilidade que aspiran a financiamento do novo programa Feder e do fondo de reconstrución

A Xunta de Galicia trasladar谩 a vindeira semana 谩 Comisi贸n Europea 谩s s煤as prioridades en materia de augas, infraestruturas e transporte p煤blico de cara 谩 obtenci贸n de financiamento comunitario do vindeiro per铆odo operativo dos fondos Feder 2021-2027 e do fondo de reconstruci贸n da Uni贸n Europea, Next Generation-UE.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel V谩zquez, reunirase os vindeiros luns e martes, a trav茅s de videoconferencia, coa directora de Calidade de Vida da Direcci贸n Xeral de Medio Ambiente da Comisi贸n Europea, Ver贸nica Manfredi, e co director adxunto na Direcci贸n Xeral de Pol铆tica Rexional, Normunds Popens, a quen lle far谩 chegar as propostas de Galicia nesta materia.

Tr谩tase de reuni贸ns que a titular de Infraestruturas e Mobilidade ti帽a previsto celebrar a pasada primavera, pero que tiveron que ser aprazadas como consecuencia da situaci贸n de emerxencia sanitaria derivada da covid. Estes encontros foron concertados coa colaboraci贸n da Fundaci贸n Galicia Europa.

Nas xuntanzas da vindeira semana, Ethel V谩zquez abordar谩 o financiamento de actuaci贸ns relacionadas co ciclo da auga, con infraestruturas sostibles e coa transformaci贸n dixital no transporte p煤blico na Comunidade.

Afondar谩 nas singularidades de Galicia, tanto desde o punto de vista territorial -a dispersi贸n, o avellentamento da poboaci贸n ou a situaci贸n perif茅rica-, como desde o punto de vista hidrol贸xico 鈥揷oas peculiaridades dos r铆os galegos, curtos e con moita pendente, ou a riqueza que se xera en torno 谩s r铆as-.

Neste contexto, a titular de Infraestruturas da Xunta trasladar谩 distintas actuaci贸ns estrat茅xicas para a Comunidade ali帽adas cos obxectivos marcados no programa operativo Feder 21/27 e no marco de financiamento Next Generation-UE e que, polo tanto, se consideran susceptibles de recibir fondos comunitarios para levalas a cabo.

Ethel V谩zquez aproveitar谩 o encontro coa directora de Calidade de Vida da Direcci贸n Xeral de Medio Ambiente da Comisi贸n Europea para abordar a situaci贸n actual da r铆a do Burgo, cuxa dragaxe est谩 a铆nda pendente de licitaci贸n por parte do Goberno espa帽ol, toda vez que este asunto xa foi abordado con Ver贸nica Manfredi nunha reuni贸n anterior celebrada en abril do pasado ano.

O Goberno galego v茅n realizando un importante esforzo nos 煤ltimos anos para acadar o saneamento integral das r铆as e para dar cumprimento 谩s normativas comunitarias e este esforzo foi reco帽ecido de forma expresa pola Comisi贸n Europea.

Esa aposta da Xunta, no caso concreto da r铆a do Burgo, tense traducido nun investimento auton贸mico de m谩is de 100 mill贸ns de euros en distintas actuaci贸ns de apoio aos concellos da r铆a no desenvolvemento das s煤as competencias de saneamento e depuraci贸n.