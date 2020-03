A Xunta urxe ao alcalde de Vigo a que ceda a parecela para construír a nova biblioteca pública do estado e se deixe de facer “tournés”

A Xunta de Galicia urxe ao alcalde de Vigo a que ceda a parcela para construír a nova Biblioteca Pública de Estado e se deixe de facer “tournés”, tras ter coñecemento de que o munícipe socialista viaxa mañá a Madrid para reunirse co ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Neste sentido, o Goberno galego recorda que a localización desta infraestrutura, pola que a cidade leva décadas esperando, está pechada e existe un compromiso entre a Administración central e autonómica para levala adiante desde o pasado mes de agosto; cando a Xunta deu por válida a proposta do Concello de levantar un novo inmoble nos terreos municipais da rúa Lalín.

Asemade, compre sinalar que xa o pasado mes de setembro, nunha reunión celebrada en Madrid entre o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, coa entón directora xeral do Libro e do Fomento da Lectura do Ministerio de Cultura e Deporte, Olvido García Valdés, a Xunta acadou a garantía para que a futura Biblioteca de Vigo sexa unha das mellores de Galicia.

Por tanto, Xunta e Goberno central ata o de agora cumpriron coa súa parte e unicamente resta que o Concello ceda o solar de titularidade municipal para iniciar as obras. Da construción do novo edificio se encargará o Ministerio de Cultura e, unha vez rematado, a xestión e o mantemento do inmoble será asumido pola Xunta de Galicia que fará un importante esforzo económico e de recursos co obxectivo de conseguir que esta nova edificación se converta nun referente na Comunidade.