A Xunta valora o reforzo que supón a incorporación do Exército ás tarefas de vixilancia, persecución e disuasión dos incendiarios

O director xeral de Defensa do Monte, Tom谩s Fern谩ndez-Couto, presidiu esta ma帽谩 no Pazo de Qui谩n, en Sergude (Boqueix贸n) unha nova xuntanza do Comit茅 de Coordinaci贸n Policial Antiincendios. Este 贸rgano ten como principal finalidade reforzar a colaboraci贸n entre a Xunta, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que operan en Galicia e as Forzas Armadas para vixiar, perseguir e disuadir a actividade incendiaria.

Segundo explicou o director xeral, o Comit茅 avaliou a recente incorporaci贸n do Ex茅rcito, a trav茅s da Operaci贸n Centinela, a estas tarefas, mediante un despregue de 27 patrullas militares polo territorio galego, prestando especial atenci贸n a aquelas zonas con maior actividade incendiaria. Neste sentido, Fern谩ndez-Couto destacou que a presenza do Ex茅rcito no monte 鈥溍 un factor fundamental de vixilancia e disuasi贸n desa actividade delituosa鈥, algo que constit煤e unha prioridade para a Xunta, aseverou.

Nesta mesma li帽a, o titular de Defensa do Monte sinalou que o Goberno galego mant茅n 鈥渁 garda alta鈥, intensificando o control sobre os montes con medios humanos e materiais, a trav茅s dun dispositivo que rolda os 7.000 efectivos mobilizados, contabilizando tanto os medios da propia Xunta como os dos concellos, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Ministerio de Defensa, etc.

Despregue material

Tom谩s Fern谩ndez-Couto dixo tam茅n que todo este esforzo est谩 apoiado, ademais, nun 鈥渋mportante despregue material e t茅cnico鈥. As铆, lembrou que est谩n despregadas nos diferentes distritos forestais un total de 360 motobombas, as铆 como unha trintena de medios a茅reos, aos que se suman os aparellos non tripulados (drons). A maiores, existen 120 c谩maras que vix铆an os montes e que permiten localizar comportamentos sospeitosos e tam茅n facer un seguimento da evoluci贸n dos incendios. Con elas est谩 monitorizado arredor do 60% do territorio galego.

O director xeral apelou unha vez m谩is 谩 colaboraci贸n cidad谩 na loita contra os incendios, unha cooperaci贸n que -dixo- a Xunta facilita mediante diferentes v铆as, entre elas o tel茅fono espec铆fico para alertar dun incendio, o 085, e o n煤mero an贸nimo, confidencial e gratu铆to para denunciar actividades incendiarias: 900 815 085.

Fern谩ndez-Couto advertiu que todo este labor das administraci贸ns p煤blicas e da cidadan铆a est谩 a dar resultados positivos, como a posta a disposici贸n xudicial de dous presuntos incendiarios nos 煤ltimos d铆as, e conclu铆u que 鈥渆stamos vixiantes e moi atentos ao que pasa nos nosos montes e seremos implacables de cara a frear aos incendiarios e po帽elos a disposici贸n xudicial鈥. 鈥淨ue ningu茅n se leve a engano: temos os ollos postos sobre a nosa riqueza forestal e imos seguir sendo contundentes na loita contra os delincuentes que a po帽en en risco, as铆 como 谩s persoas e aos bens鈥, remarcou.