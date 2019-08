A Xustiza condena a Proxecto Home Galicia por prácticas antisindicais contra CCOO

Connect on Linked in

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home Galicia por prácticas antisindicais contra Comisións Obreiras e a súa representación nesta entidade. CCOO denunciou no último ano numerosas irregularidades de carácter laboral na empresa, cuxa dirección respondeu con falsidades sobre o sindicato e represalias contra os seus delegados e delegadas.

A Inspección de Traballo xa concluíra en novembro de 2018 que as denuncias de CCOO eran verídicas e que Proxecto Home estaba a incumprir a legalidade laboral, polo que se lle comunicou o inicio dun expediente sancionador.

Segundo a Federación de Servizos de CCOO, a sentenza é «durísima, demoledora», pois conclúe que Proxecto Home Galicia vulnerou dereitos fundamentais ao incorrer en prácticas antisindicais. Precisamente, debido á «gravidade da conduta antisindical» probada, o TSXG obriga a fundación a indemnizar a este sindicato con 15.000 euros en concepto de «danos morais».

Esta elevada indemnización súmase ás importantes cantidades que Proxecto Home Galicia tivo que pagar en concepto de sancións impostas pola Inspección de Traballo e as indemnizacións a traballadoras despedidas de forma improcedente.



A sentenza do TSXG ratifica todas as irregularidades destapadas por CCOO nos últimos dous anos, ás que a empresa respondeu con «mentiras» que agora quedan «desmontadas na presente resolución xudicial», que as considera «feitos probados».