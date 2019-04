A xustiza condena ao Sabadell por comercializar bonos de Lehman Brothers

A xustiza acaba de asestar outro duro golpe ao abuso que supón a venda fraudulenta de produtos tóxicos. A Audiencia Provincial de Barcelona estimou integramente o recurso de apelación de ADICAE contra a sentenza que absolvía ao Sabadell na venda dos valores Lehman Brothers Treasury CO BV a membros da asociación.

A sentenza pon o foco no contido da información facilitada pola entidade aos consumidores e, se tanto a precontractual como a contractual foi clara, completa e compresible. Respecto diso deixa claro que os bonos de Lehman Brothers, era un “produto complexo” que esixe rigorosa información e obriga ás entidades “para comportarse con dilixencia e transparencia”.

Ante os innumerables abusos da banca, dos que esta sentenza é expresiva, ADICAE alerta de que a regulación non será eficaz se non se dan os pasos necesarios para garantir o seu cumprimento. A facilidade de colocación destes produtos tóxicos mostra como a lexislación pode resultar inútil sen a aplicación efectiva da mesma.

