A xustiza dá a razón a ADICAE polos valores Santander e condena á entidade para informar dun nun aos afectados

ADICAE sempre asegurou que os valores convertibles do Santander cumprían coas condicións para considerarse como un produto tóxico, de alto risco e complexidade, advertido pola mesma CNMV en 2008. Trátase de produto de renda variable, difícil de comprender polos investidores non cualificados aos que se lles vendeu.

