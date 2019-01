Abel Caballero anima a asistir este sábado “á mellor Cabalgata dos Reis Magos do mundo”

Connect on Linked in

“Invito a toda a cidade, nenos e nenas, papás e mamás, avós e avoas, tíos, todos… a ver a Cabalgata, pero ademais aos cidadáns de toda España que xa veñen por ducias de miles a Vigo que veñan tamén á Cabalgata”. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, animou este mércores a asistir á Cabalgata dos Reis Magos que se vai celebrar o vindeiro sábado, 5 de xaneiro (18:00 horas).

O rexedor vigués acudiu ao Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), onde estase a levar a cabo a montaxe das carrozas, e durante a súa visita asegurou que “vai a ser a mellor cabalgata de Reis do mundo, de longo, a grande distancia da seguinte, porque será a mellor cabalgata de España e iso é ser a mellor do mundo”.

A Cabalgata de Reyes, como é tradicional, celebrarase o 5 de xaneiro. De 10 a 14 horas, as súas Maxestades visitarán hospitais e centros asistenciais. Ás 12.00 horas haberá unha recepción aos nenos no Auditorio Municipal con animacións, chocolate e rosquillas. Ás 18.00 horas comezará o Desfile Cabalgata, que este ano ten como temática os espectáculos infantís. O percorrido comezará en García Barbón (desde a rotonda de Isaac Peral), seguirá por Policarpo Sanz e terminará na Porta do Sol.

“Queremos que todo o mundo divírtase, será espléndida, e vamos a ter bo tempo, xa está garantido por decreto de Alcaldía”, fixo unha broma Caballero en referencia ás previsións meteorolóxicas para ese día.

Repartiranse catro toneladas de caramelos sen glute e sen azucre e, tras o desfile, o alcalde recibirá en Porta do Sol aos Reis Meigos e entregaralles a chave da cidade para que poidan repartir agasallos e ilusións. Ademais, no desfile tomarán parte 15 carrozas e tres autobuses.

Cinco das carrozas son municipais, as da Policía Local, Carteiro Real (“O Mundo do Circo”), Rei Melchor (“Monicreques”), Rei Gaspar (“A Maxia”) e Rei Baltasar (“Clowns”). Tamén haberá grupos de animación cun total de 1.250 persoas participantes.

Dispositivo de seguridade e tráfico

O alcalde puxo en valor o dispositivo de seguridade previsto para a cabalgata que contará con 90 axentes da Policía Local, a colaboración de 300 voluntarios, efectivos de Protección Civil e ambulancias. Na organización e montaxe participan tamén os Centros Deportivos e Culturais e a Federación de Peñas Recreativas “El Olivo”.

O percorrido estará totalmente valado para garantir a seguridade dos asistentes e vanse establecer catro postos destacados de emerxencias: no cruce de Alfonso XIII con Garcia Barbón, en Colón-Urzáiz, a rúa Miragaia e Doutor Cadaval. Ademais instalaranse dous postos de atención a cativos perdidos no lateral da Igrexa de Santiago de Vigo e na Porta do Sol e haberá unha plataforma para persoas con mobilidade reducida diante da Igrexa de Santiago de Vigo.

No referente ao tráfico, dende as 09:00h da mañá quedará ocupado un carril de circulación ao longo do recorrido para instalar as vallas de protección. Ás 15 horas quedará cortado o tráfico entre Sanjurjo Badía e Isaac Peral, onde comeza a montaxe da cabalgata e ás 17:00 horas queda cortado todo o tráfico ao longo do percorrido.