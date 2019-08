Abel Caballero anuncia que renova o convieno coa Fundación Secretariado Xitano

Connect on Linked in

Compartir en:









No plan de emprego que ten o concello de Vigo no día de hoxe o alcalde anuncio que realizou unha renovación co convenio que ten o concello coa Fundación Secretariado Xitano a efectos da atención e ao colectivo que forma parte dos recursos do fondo social europeo por tanto vén desde Europa para a cidade e a cidade dedica neste caso á devandita fundación.

Abel Caballero “niso continuaremos, é un convenio tradicional que se fai todos os anos que vén facendo desde un tempo memoriais e que seguiremos facéndoo para axudar a este colectivo”, finalizou no anuncio do día de hoxe na rolda de prensa desta mañá.