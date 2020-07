Abel Caballero anuncia un investimento “multimillonario” nunha nova potabilizadora e que Vigo teña unha auga “aínda mellor”

O alcalde asegura que a actual ETAP “funciona marabillosamente” pero quere “adiantarse” porque “o consumo crece”.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou este martes a construción dunha nova estación potabilizadora (ETAP) na cidade, que requirirá un investimento “multimillonario” e que fará que a auga da traída sexa “aínda mellor”.

Así o trasladou o rexedor olívico nunha rolda de prensa, na que afirmou que o goberno local xa remitiu á Xunta o proxecto, e na que, aínda que non aventurou prazos, expresou o seu desexo de que a nova infraestrutura poida estar finalizada no actual mandato municipal (que acaba en 2023).

Abel Caballero lembrou que, cando chegou ao gobierono vigués, herdou unha estación potabilizadora (a de Ou Casal) “antiga” e expresou o seu desexo de “facer unha nova”. “Quero que Vigo teña a mellor auga, e cunha nova potabilizadora será aínda mellor do que xa é”, proclamou.

O alcalde non precisou que investimento será necesaria, aínda que subliñou que será “multimillonaria”, e confirmou que o Concello se fará cargo desa infraestrutura hidráulica a pesar de que “debería facela a Xunta”.

“FUNCIONA MARABILLOSAMENTE”

Cuestionado polos medios acerca da decisión, neste momento, de acometer ese importante investimento, tendo en conta de que o propio alcalde sinalaba, a finais de 2017, que a ampliación da ETAP non era necesaria, Abel Caballero precisou que a actual potabilizadora “funciona marabillosamente ben”.

Con todo, engadiu, esta infraestrutura non está pensada para dar servizo a outros municipios como Cangas ou Moaña, “e o consumo está a crecer”. “Necesitamos adiantarnos ao que poida pasar en 5 ó 6 anos. Se a Xunta non a fai, eu non serei o que condene a Vigo a ter unha potabilizadora insuficiente. Estou a adiantarme aos feitos, porque son un bo alcalde”, proclamou.

MAREA DE VIGO

Rubén Perez: “Como isto teña algo que ver cunha ampliación de concesión a Aqualia para que siga cobrando 30 metros cúbicos de consumo mínimo bimensual a fraude a Vigo será histórica”.

Marea de Vigo mantén que os investimentos na potabilizadora de O Casal corresponden ao a concesionaria, Aqualia e ao Concello de Vigo. Os concelleiros deste grupo municipal puxeron hoxe sobre a mesa o contrato asinado polo Concello no ano 1991 e que se foi ampliando en distintas ocasións. Un contrato que deixa clara a función da concesionaria: a xestión integral da auga. No documento figura que debe “asegurar a distribución”, as instalacións “e a súa corrrecto funcionamento”.

Ademais, apunta Rubén Pérez que existe un contrato que se incumpre porque existe tamén un expediente de ampliación que inclue un programa de investimentos de mellora da rede. Neste sentido, o portavoz de Marea de Vigo avoga por abrir unha comisión no pleno na que se examinen os investimentos realizados por Aqualia “para ver cales delas non teñen que ver coa xestión da auga”.

FUNCIONAMENTO DO SERVIZO

A ampliación da actual ETAP de O Casal estivo de actualidade en varias ocasións nos últimos anos. De feito, existe un informe do xefe da área municipal de Servizos Xerais, de outubro de 2010, no que concluía que o servizo municipal de augas tiña, xa nese momento, unhas necesidades de investimento en infraestruturas de 458 millóns de euros. Así, entre os investimentos que se consideraban urxentes (a acometer no prazo dun ano) estaba a ampliación e modernización da ETAP do Casal, por un importe de 21,6 millóns de euros.

En 2011, o goberno vigués aprobou prorrogar a concesión do servizo de abastecemento a Aqualia (ata 2020) e, no devandito acordo, estableceuse o compromiso por parte da empresa de acometer un plan de investimentos na cidade, valorado nuns 20 millóns de euros. Con todo, a modernización da ETAP non estaba incluída nas actuacións previstas, como si estaban obras de humanización, melloras en abastecemento, un ‘plan verde’, e outras actuacións.

En setembro de 2012, a Xunta anunciou un acordo co Ministerio de Medio Ambiente para realizar esa obra, a pesar de que a instalación é de titularidade municipal, pero a ampliación non chegou a materializarse. Posteriormente, o goberno municipal solicitou, sen éxito, que a Xunta se fixese cargo dese proxecto.

No outono de 2017, a cidade viuse afectada por un período de seca que rebaixou o nivel da auga da presa de Eiras a mínimos. Esa circunstancia incidiu na calidade da auga (aínda que non deixou de ser potable) pero Abel Caballero asegurou que a potabilizadora funcionaba de “forma óptima” e que, “en condicións normais”, era capaz de tratar a auga para Vigo, Moaña, Cangas e Redondela”.