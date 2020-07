Abel Caballero anuncia un Plan de Reactivación e Reconstrución Económico e Social cun investimento de 1.000 millóns en tres anos

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este xoves da iniciativa posta en marcha polo Concello para reactivar a cidade tras a crise sanitaria provocada pola pandemia do Covid-19. Segundo informou o rexedor en rolda de prensa, xa est谩 en marcha o Plan de Reactivaci贸n e Reconstruci贸n Econ贸mica e Social Post-Covid19 para mobilizar un total de 1.000 mill贸ns de euros no prazo de tres anos.

鈥淥 obxectivo 茅 actuar en d煤as fases, unha de acci贸n inmediata cun plan de choque, e outra a corto e medio prazo鈥, sinalou Caballero durante a s煤a comparecencia telem谩tica ante os medios de comunicaci贸n. O alcalde destacou que o Concello contar谩 coa achega de fondos por parte do Goberno central, a Deputaci贸n de Pontevedra e o Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Humanizaci贸ns

As铆, apuntou que se iniciar谩 a cuarta xeraci贸n de humanizaci贸ns en Vigo cun importante investimento en obra p煤blica que chega ata os 250 mill贸ns de euros. Entre as actuaci贸ns que est谩n inclu铆das o alcalde mencionou a reforma da Avenida de Madrid, o carril bici na Avenida de Europa e as humanizaci贸ns de Seraf铆n Avenda帽o, Heraclio Botana, Roupeiro, Garc铆a Barb贸n (Rosal铆a 鈥 Isacc Peral), Mart铆nez Garrido (Fase 4), r煤a A Garda, Rosal, Colombia (Fase 2), Antonio Cominges, R煤a M茅xico, R煤a Burgos, Valladolid, Julia Minguill贸n, Vista Alegre, Romil (Fase 1 desde r煤a Ourense), Bueu, Simancas, Troncoso, Pilar, L贸pez de Neira, Doctor cadaval, Tercio de Afora, Gregorio Espino (Fase 4), Pontevedra (de Arenal a Rosal铆a), Gran V铆a (entre Urzaiz e Mar铆a Berdiales e entre Venezuela e Praza Am茅rica), Val Mi帽or (fronte Bala铆dos), Arag贸n (Fase 6), Calex贸n Rosal铆a de Castro, conexi贸n peonil Navia, Sampaio, Paseo Mar铆timo de Bouzas, 100 humanizaci贸ns no rural, Taboada Leal, Hispanidade, Ronda de Don Bosco e Estrada Porto.

Cultura e Vigo Vertical

En relaci贸n a infraestruturas culturais, Abel Caballero indicou que se vai a constru铆r a Biblioteca do Estado, Biblioteca de Teis, a Escola de M煤sica de Bembrive, o Auditorio de Coruxo e o Torreiro Valadares. No relativo a acci贸ns medioambientais, o Anel Verde, V铆a Verde e recuperaci贸n do r铆o Lagares, entre Cabral e a desembocadura. Sobre mobilidade vertical levarase a cabo o elevador de conectividade en V铆a Norte, o do Centro de Sa煤de de Teis, catro ascensores e ramplas m谩is e a escaleira da r煤a Talude (Col. Mariano).

Abastecemento e saneamento

A nova ETAP do Casal ser谩 outra das actuaci贸ns inclu铆das no plan, as铆 como a Estaci贸n de Bombeo de Augas Residuais de Bouzas e o saneamento das r谩us Dona Fermina, Camelias, Hispanidade, Marqu茅s de Alcedo, Jacinto Benavente, Filipinas, Bueu, a eliminaci贸n de verquidos en parroquias, os dep贸sitos do Meixoeiro, Monte Cepudo e Bembrive e a drenaxe en Puxeiros (Estrada Vella).O cap铆tulo de infraestruturas municipais incl煤e o Estadio de Bala铆dos, coa nova grada de Marcador, o Parque de Bombieros, a lonxa do Concello e a cuberta do tranv铆a na Avenida de Castelao.

Deportes e Educaci贸n

Caballero explicou tam茅n que no apartado de deportes se acometer谩 a obra da terraza do pavill贸n de Romil e os pavill贸ns do Carballal e Matam谩, as铆 como os campos de f煤tbol de Santa Mari帽a, A Gu铆a, Fragoselo e a iluminaci贸n do campo f煤tbol do Vao. No tocante a Educaci贸n, incl煤e 15 novas cubrici贸ns de patios de colexios e das pistas deportivas de Zam谩ns, Fri谩n e Villalaura, mentres que no apartado social construirase o local para as pe帽as do Celta na grada de Tribuna e a reforma do edificio da Praza da Princesa.

Fondos europeos, Goberno e Zona Franca

Tam茅n haber谩 fondos para reformar as prazas de Espa帽a, El铆ptica e Mi帽oca, mentres que os fondos europeos incl煤en a Porta do Sol e a Gran V铆a e desde o Goberno de Espa帽a, a baixada e a Praza da Estaci贸n, o t煤nel de Lepanto e as intersticiales.

O alcalde mencionou tam茅n a achega de 150 mill贸ns por parte de Zona Franca, con empresas de capital risco, a ampliaci贸n do Pol铆gono de Bala铆dos, a do PTL, solo industrial en A Garrida e o Business Car Vigo.

Urbanismo e taxas

No referente 谩 rexeneraci贸n urbana, Abel Caballero comprometeu axilidade na concesi贸n de licencias, o desenvolvemento do PXOM e a recuperaci贸n do Barrio do Cura e a Panificadora. Ademais, lembrou os anuncios feitos durante os 煤ltimos d铆as para eliminar as taxas municipais ao pequeno e mediano comercio (vados, lixo, auga, Icio, licenzas).

Mercados, Cultura, Deportes e Festas

Outro dos anuncios do alcalde foi a creaci贸n dunha plataforma online (mercaenvigo.es) para centralizar as ventas dos establecementos comerciais. Tam茅n apuntou que o Concello continuar coa pol铆tica social iniciada durante a pandemia para protexer aos cidad谩ns con menos recursos. Desde as conceller铆as de Deportes, Cultura e Festas xa est谩n en marcha os plans de reactivaci贸n sectorial tras os contactos mantidos durante os 煤ltimos meses.

“Tr谩tase do plan m谩is ambicioso que houbo nunca na historia de ningunha cidade de Espa帽a”, apuntou Caballero. O alcalde reunir谩 a semana que v茅n por v铆a telem谩tica aos sectores econ贸micos para contarlles o plan, recoller a s煤a opini贸n e levala 谩s mesas sectoriais para elaborar un grande pacto social da cidade.