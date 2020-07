Abel Caballero: “Están moi encamiñadas as negociacións con Facenda para usar unha parte dos remanentes”

O Goberno presentou á Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) unha proposta para que os concellos poidan acceder a parte do seu importante superávit: unha préstamo voluntario por parte das entidades locais polo total dese remanente á Adminsitración Central, e co que Facenda realizará senllos ingresos en 2020 e 2021 que, como mínimo, representarán o 35% dos fondos achegados e que chegará aos 5.000 millóns,

Trátase dun mecanismo un tanto complexo ao que tivo acceso este xornal e que xa xerou moitas dúbidas e mesmo rexeitamento entre algúns concellos, xa que sosteñen que teñen dereito a acceder a eses fondos para facer fronte ás consecuencias da crise do coronavirus sen ter que realizar ningún tipo de transferencia á Administración Central. Consideran, por tanto, que o Estado se está apropiando dun diñeiro que lles pertence e do que ademais só recibirán 5.000 millóns en 2020 e 2021. O resto, ata un total próximo aos 15.000 millóns, seráselles reintegrado nun prazo de 10 anos.

Desde o Goberno, en cambio, defenden que é a única maneira na que os concellos poden acceder a eses fondos. Explican que a lei de estabilidade e mesmo a propia Constitución obriga a que as entidades locais alcancen o equilibrio orzamentario, e que a utilización directa do remanente xeraría déficit.

Pero co modelo desenvolvido por Facenda, que desde o Executivo inciden é que é voluntario, realízase un ingreso financeiro por valor de 2.000 millóns neste ano e doutros 3.000 millóns o próximo que non se sumarán ao déficit dos concellos, senón que computará como desviación do Estado.

A proposta do Executivo tamén apunta que o Ministerio de Facenda establecerá as condicións e áreas nas que os concellos poden gastar eses 5.000 millóns: Axenda Urbana Española e Movilidad Sostible, coa posibilidade de incrementar a oferta de vivenda en aluguer, coidados de proximidade, con programas específicos para persoas maiores e dependentes, e cultura.

A Federación de Municipios, pola súa banda, sinala que o acordo está aínda en negociacións e que non se trata dun texto pechado. O prazo máximo para pechalo é finais do presente mes, aínda que non descartan que haxa novidades nas próximas horas. O presidente da FEMP e alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, mantén unha boa relación coa ministra de Facenda, María Jesús Montero, o que podería facilitar o acordo a pesar das sinaladas reticencias por parte dalgúns concellos.

A proposta do Ministerio de Facenda

A proposta do Ministerio de Facenda pasaría por recibir dos municipios o remanente -unha cifra que ascende a 14.000 millóns no conxunto de España, e que rolda os 100 millóns en Vigo-, devolvéndose unha parte -en torno ao 35%, uns 5.000 millóns- entre este ano e o seguinte. O resto, devolveríase a 10 anos a contar desde o ano 2022. Ese importe poderíase empregar en gasto relacionado con mobilidade, vivenda, asistencia social, educación ou cultura.

Falta por ver que opina a Federación Española de Municipios e Provincias dunha proposta que está lonxe das expectativas expostas. Ata a data, o executivo central había realizado dúas excepcións á regra de gasto: dun lado, autorizouse o uso dunha parte dese superávit -ao redor de 300 millóns en toda España- para gasto social; e posteriormente permitiuse gastar o 7% na compra de vehículos non contaminantes para os servizos públicos.

Caballero: "Están moi encamiñadas as negociacións con Facenda para usar unha parte dos remanentes" "Algo que os gobernos anteriores non nolo permitían por unha lei de 2012. Agora si, agora comeza unha relación nova".