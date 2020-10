Abel Caballero: “Non imos ir a Madrid en Alta Velocidade por Santiago” O alcalde insistiu en que a viaxe é máis rápida pola vía convencional do Miño e responsabilizou do actual mapa do AVE galego aos gobernos do Partido Popular en España e Galicia. Por outro lado, Caballero saudou “con entusiasmo” que Portugal prime o eixo ferroviario atlántico Lisboa-Porto-Vigo.