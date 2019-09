Abel Caballero: “O municipalismo é un factor tan importante na política que determina a orientación da política moderna”

Compartir en:









No día de hoxe o presidente do goberno en funcións Pedro Sanchez e o secretario xeral do partido socialista fixeron público que seguirá sendo presidente da FEMP Don Abel Ramón Caballero.Abel Cabellero agradece inmensamente ao presidente do goberno por tomar esa decisión e por nomearlle como candidato á presidencia.

Abel Caballero sinalou ao partido socialista que tantas alcaldesas e alcaldes, presidentes de deputación e presidentas de deputación que me van apoiar para seguir neste posto, “eu estou orgullosísimo que Vigo e o alcalde de Vigo siga presidindo a FEMP durante catro anos mais pero estou moi orgullosísmo de que tantos alcaldes e alcaldesas do partido socialista vaianme apoiar” manifestou hoxe Caballero, Abel agradece infinitamente e seguira traballando “xa que o municipalismo é a xente, son as persoas, son os habitantes de cada unha das cidades de cada un dos pobos e esta é a nosa vocación e isto é o que queremos facer e ao que nos dedicamos, o que eu levo dedicándome tantos anos na alcaldía de Vigo” manifestou hoxe aos medios, Abel asegura que “seguirá traballando catro anos mais desde a FEMP durante este novos catro anos”.

Caballero afirma “é un orgullo presentar no momento cando o decida a asemblea” como o partido socialista ten maioría desa forma, o alcalde de Vigo volve destacar que sera un orgullo a 8131 alcaldes e alcaldesas, presidentes e presidentas de deputacións tendo dialogo permanente para traballar a favor dos cidadáns.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez tomou a palabra o alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, que defendeu que o Partido Socialista practica “a democracia dialogada permanente”, que é “o diálogo permanente cos veciños” de pobos e cidades e “o xiro de 180 graos do goberno de Pedro Sánchez” cos municipios despois “dos recortes de Montoro”

Abel Caballero advertiu do “erro histórico” que pode cometer Unidas Podemos se non apoia o goberno de Sánchez.