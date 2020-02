O grupo de 15 estudantes alemáns da rexión de Hannover realizou este xoves unha visita ás dependencias do Concello no marco da súa viaxe de estudos a Vigo, onde se atopan de intercambio co Colexio Miralba-Xesuitinas. Caballero deulles a benvida á cidade e desexoulles unha feliz estadía de aprendizaxe e ocio en Vigo.

