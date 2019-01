Abel Caballero reclama “racionalidade” na aplicación da regra de gasto

Connect on Linked in

O Presidente da FEMP, Abel Caballero, manifestou hoxe que existen “notables expectativas” en diversas cuestións relacionadas co financiamento local. Ao remate hoxe da reunión da Xunta de Goberno da Federación, o alcalde de Vigo referiuse á regra de gasto sinalando que “queremos cambiala”, porque a actual “non ten racionalidade, fomenta o malgasto, prima aos que gastan e castiga aos que aforran”, e recordou que a Administración Local é “unha Administración saneada e responsable que cumpriu con todos os requirimentos en regra de gasto, superávit e débeda”.

Neste sentido, o presidente da FEMP anunciou que este xoves se celebrará no Ministerio unha reunión de carácter técnico sobre o relacionado coa regra de gasto na que “creo que poderemos obter resultados que redundarán en beneficio da cidadanía”.

Abel Caballero tamén se referiu á utilización do superávit municipal prevista no proxecto de PXE para 2019 que se encontra no Congreso. Segundo sinalou, “serán entre 4.000 e 5.000 millóns que poderemos utilizar nas nosas cidades e para a nosa cidadanía, que nos permitirán facer tamén política social”, así como abrir escolas infantís, e levar adiante actuacións relacionadas coa vivenda social ou coa posta en marcha de electrolineiras.

Precisamente a instalación deste tipo de puntos de recarga nas cidades é o obxectivo do acordo que subscribirán en breve a Federación e Red Eléctrica de España, REE. Neste aspecto, Caballero destacou que o cambio cara ao vehículo eléctrico “é unha realidade inminente; nas cidades o automóbil eléctrico vai ser de uso imprescindible”, e destacou que el mesmo utiliza un desde hai sete anos. Para avanzar nesa implantación é preciso ofertar puntos de recarga suficientes. “O convenio con REE vaino permitir; e tamén axudará a que entre as inversións que poidamos facer co superávit poidamos establecer puntos de recarga”.

O Presidente da FEMP tamén falou sobre as plusvalías municipais, cuxa futura norma reguladora se atopa en tramitación no Congreso dos Deputados. Esa futura norma permitirá, en palabras de Caballero “resolver un problema de seguridade. Será bo para a cidadanía e bo para os Concellos”.

En canto aos remanentes líquidos de tesourería dos que dispoñen moitos consistorios, o alcalde de Vigo dixo que “deben utilizarse para a nosa cidadanía. Se unha cidade aforrou, e aforrou moito é bo que o use así”.

Finalmente, referiuse ao “espírito” co que o pasado mes de decembro se celebrou a súa entrevista co Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, un espírito que, ao seu xuízo, se visualiza nos interlocutores e as negociacións que a FEMP ten co Executivo dos que “poden saír avances cos que poderemos satisfacer as necesidades cidadás”.