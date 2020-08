Abel Caballero reúne ao seu consello asesor para analizar a evolución do Covid-19 en Vigo Abel Caballero presidiu este martes a reunión co seu consello asesor persoal creado o pasado mes de abril para analizar a evolución da pandemia do Covid-19 na cidade. Segundo explicou o alcalde, as xuntanzas levaranse a cabo de forma periódica.