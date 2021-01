Abel Caballero urxe a reunión do padroado de Ifevi: “A instalación deportiva non está no proxecto”

Caballero definiu de “papel mollado” e “cortina de fume” o anuncio realizado polo presidente da Xunta na cidade, ao constatar que non figura recollido no proxecto de ampliación do Ifevi. En declaracións públicas realizadas este mércores, o alcalde confiou nunha pronta reunión do padroado, para que os seus integrantes poidan debater sobre a cuestión.

O alcalde alertara o día previo de que o proxecto que a Xunta está licitando para a ampliación do Ifevi carece do anunciado espazo deportivo cuberto e a expropiación podería correr perigo ao realizarse en base a uns fins que agora poderían verse mudados.