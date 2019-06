Abel Caballero valora a inclusión a través do deporte na apertura do “I Torneo de baloncesto unificado” O alcalde en funcións desprazouse este xoves ata o colexio Amor de Dios para participar, xunto a Special Olympics, na apertura do primeiro torneo de baloncesto unificado, con alumnos do centro educativo e do Club Polideportivo Aspanaex.