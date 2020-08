O alcalde de Vigo acompañou este mércores a Luis Piña, rexedor da Cañiza, na presentación do xamón e doutros produtos gastronómicos do concello na sede olívica da Deputación de Pontevedra. Debido á pandemia, a festa do Xamón da Cañiza non se celebra este ano 2020 no forma tradicional pero Caballero animou ao consumo destes produtos “excepcionais” tamén en tempos do Covid-19.

