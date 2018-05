Aberta a inscrición da sétima edición de San Simón Fiddle, referencia mundial do violín folk

Print This Post

A sétima edición do San Simón Fiddle (SSF), o campamento infantil de violín folk da illa de San Simón, convertido xa nun fiddle camp de referencia, terá lugar entre o 1 e o 8 de xullo. Contará coa participación de preto de 100 rapazas e rapaces de entre 7 e 17 anos procedentes de diferentes países de todo o mundo. No profesorado habitual de SSF atópanse grandes nomes da música tradicional como Anxo Pintos, Begoña Riobó, Alfonso Franco ou Xosé Liz, entre outros.

San Simón Fiddle adica a súa sétima edición ás músicas árabes e contará cun plantel de luxo de diferentes culturas do mundo árabe: o violinista Akram Abdulfattah e a cantante Samah Mustafa (Palestina), a violista Jennate Chemlal e os bereberes “Rhiad” (Marrocos), e o violinista Ayman Hlal (Siria), para achegar a súa cultura musical a través do violín tradicional e o canto, pero tamén para transmitir as súas costumes, tradicións, xogos e gastronomía.

A asociación cultural Galicia Fiddle en colaboración coa ONG Provivienda de Vigo, invitou a participar no San Simón Fiddle a unha parella de irmáns procedentes dos campos de refuxiados de Siria. A través dos cativos, como xa acontecera nas pasadas edicións adicadas a China e México, o intercambio cultural é moi efectivo, e gracias a eles aprenderemos cantigas, xogos, melodías e contos procedentes das lonxanas terras de Oriente. Ademais, os nosos cativos poderán escoitar en primeira persoa as vivencias dos campos de refuxiados e do drama que está a acontecer na súa rexión de orixe

Un trío de músicos bereberes , procedentes do Val do Riff farán as delicias dos cativos ensinándolles bailes e percusión tradicional de Marrocos. Tamén procedente de Marrocos, Jenatte Chemlal, unha das grandes promesas da música andalusí, ensinará canto tradicional e oud (instrumento de corda, antecesor da guitarra, que coma os violíns e chelos carece de trastes), así como violín tocado ao estilo marroquí, apoiado sobre as pernas.

Ademais, para fomentar as relacións co mundo árabe e afondar na súa cultura, durante estes días haberá outras actividades como aprendizaxe de cantigas, baile e percusión bereber e danzas orientaisque rematará nunha tradicional cea de gala morisca.

Unha semana de aprendizaxe musical máis actividades deportivas e culturai

A actividade musical en San Simón Fiddle está orientada principalmente a potenciar o emprego dos instrumentos de corda dentro da música tradicional dun xeito lúdico, co fin de que os rapaces poidan descubrir outra maneira de relacionarse co seu instrumento, o que lles permitirá gozar facendo música independentemente de cal sexa o seu nivel técnico.

Durante a súa semana de duración a dirección de SSF prepara un completo programa en torno á música, mais tamén organiza actividades vinculadas á lectura, ao cine, con proxección de películas ao aire libre, cine mudo con música en directo, xogos populares, deportes, actividades de praia…

SOBRE SAN SIMÓN FIDDLE

San Simón Fiddle é un modelo singular dentro da música folk. A variada programación de actividades, o número de prazas ofertadas, e o seu emprazamento nun entorno único, sitúan este proxecto galego á vangarda dos “fiddle camp” a nivel mundial. A sétima edición do San Simón Fiddle, que se levará a cabo na Illa de San Simón, na bahía de Vigo, ten como obxectivo a difusión no ámbito internacional da música galega e a aprendizaxe de músicas alleas por parte dos nosos cativos.

Así, entre os días 1 e 8 de xullo, un centenar de pequenos violinistas gozarán durante unha semana dun novo universo musical no que non hai necesidade de atrís nin partituras, e onde cada participante, sexa cal sexa o seu nivel técnico, sempre ten un papel importante dentro do conxunto.

SOBRE ENCORDASS

ENCORDAS é un encontro intercultural para instrumentistas de corda. Esta é a súa 4ª edición e ofrece aos instrumentistas de corda a oportunidade de disfrutar dunha fin de semana na illa se San Simón asistindo a clases de instrumento, talleres de danza, canto, gastronomía árabe, etc.. Tamén terán lugar charlas sobre a situación da muller na música dentro do mundo árabe e o emprego da música para axudar aos nenos nos campos de refuxiados.

Existe a posibilidade de asistir coma ouvinte, sen necesidade de ser músico. Ademáis, a tarde-noite do sábado 30, terá lugar un evento cultural que incluirá actividades vencelladas ás tradicións árabes, cata de tés, talleres de danza morisca e unha cea-concerto na que actuarán o violinista Akram Abdulfattah, a cantante palestina Samah Mustafa, a violista e cantante Jennate Chemlal (Marrocos), o libanésMohanned Nasser, virtuoso do Oud, e o violinista sirio Ayman Hlal, director da orquestra árabe de Austria.

A asistencia ás actividades do Encordass inclúen a pernocta na illa no hotel Estella Maris ou Edificio de Seminarios con pensión completa.

SOBRE GALICIA FIDDLE

A Asociación Galicia Fiddle é unha organización sen ánimo de lucro que xorde no ano 2010 na comarca de Vigo en torno á aula de violín da ETRAD (Escola Municipal de Música Tradicional e Folk de Vigo), e que serviu de aglutinador daqueles violinistas interesados na música tradicional. A principal actividade da asociación é a de fomentar e poñer en valor o uso do violín dentro da música popular galega. Con este fin, Galicia Fiddle organiza cursos cos mellores mestres de todo o mundo, e desenvolve o campamento de verán San Simón Fiddle destinado aos nenos e que ten como obxectivo crear en Galicia unha nova xeración de violinistas e chelistas que toquen música popular: folk, rock, blues, jazz, etc.

As actividades levadas a cabo pola asociación fixéronse ata agora sen axuda algunha por parte da administración, unicamente baseadas no traballo e entrega dun grupo de violinistas entusiasmados coa idea de facer que o fiddle se convirta nun instrumento popular e estea presente con normalidade nas distintas manifestacións de folclore galego.

A sede de Galicia Fiddle atópase dende principios deste ano na rúa Teófilo Llorente nº16, nun local en pleno Casco Vello de Vigo, contiguo ao mercado do Berbés. A nova sede social, que iniciou a súa andadura coincidindo coa celebración da Reconquista 2018, acollerá en diante cursos, martes-class e concertos a cargo de mestres de renome internacional, como xa viña facendo na sua antiga sede, pola que pasaron figuras da talla de Alasdair Fraser e Natalie Haas, Darol Anger, Casey Driessen, Hanneke Cassel, Jacky Molard, entre outros. Ademais, servirá como local de ensaio da Orquestra Galicia Fiddle, agrupación musical formada arredor da asociación, e integrada por profesores, monitores e alumnos do San Simón Fiddle.