Aberto desde o luns o prazo para optar ás axudas municipais de vivenda, enerxía e alimentación Informou Abel Caballero que o Boletín Oficial da provincia publica na súa edición deste venres a convocatoria do programa, dotado de 1.640.000 euros. Desde o pasado martes o Concello está a concertar citas previas para comenzar a recoller as solicitudes a partir do luns 8 de abril e ata o 8 de maio.