Aberto o prazo para inscribirse nas oposicións ampliadas para profesorado técnico de FP

A Xunta publicará mañá a Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a convocatoria dos procedementos selectivos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, coa finalidade de abrir de novo o prazo para que as persoas interesadas se poidan inscribir nas oposicións ampliadas para profesorado técnico de FP.

O prazo de inscrición estará aberto desde o 26 de xaneiro ata o 15 de febreiro. Non terán que realizar unha nova solicitude aquelas persoas que a fixeran no prazo do 1 de xuño ao 19 de xuño de 2020. En calquera caso, se as persoas xa inscritas desexasen modificar a quenda de ingreso, a exención da proba de coñecementos da lingua galega ou outra circunstancia, poderán efectualo mediante a formalización dunha nova solicitude que anulará a anterior, sen necesidade de que efectúen un novo pagamento das taxas.

O novo período de inscrición circunscríbese unicamente ás 603 prazas convocadas en 24 especialidades do corpo de profesorado técnico de FP, que se distribúen do seguinte xeito:

Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total 201 Cociña e Pastelaría 2 24 26 202 Equipos Electrónicos 3 39 42 203 Estética 2 22 24 204 Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble 2 23 25 205 Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos 1 15 16 206 Instalacións Electrotécnicas 2 22 24 208 Laboratorio 1 11 12 209 Mantemento de Vehículos 4 46 50 210 Máquinas, Servizos e Producción — 5 5 211 Mecanizado e Mantemento de Máquinas 1 17 18 214 Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios 1 19 20 216 Operacións de Produción Agraria 1 15 16 217 Patronaxe e Confección 1 17 18 218 Peiteado 2 21 23 219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico 1 15 16 220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais 2 30 32 221 Procesos Comerciais 2 22 24 222 Procesos de Xestión Administrativa 3 45 48 223 Produción de Artes Gráficas 1 15 16 225 Servizos á Comunidade 2 31 33 226 Servizos de Restauración 1 16 17 227 Sistemas e Aplicacións Informáticas 4 51 55 228 Soldadura 1 19 20 229 Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son 2 21 23 Total 42 561 603

O obxectivo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade con esta ampliación da oferta é contrarrestar os efectos da LOMLOE, que prevé a extinción deste corpo, fundamental para a formación do alumnado de FP, especialmente no ámbito práctico.