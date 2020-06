Absueltos dos exaltos cargos de la Xunta acusados de falsificar documentos de una obra de Red Natura en Ferrol

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto del delito de falsedad en documentos públicos a dos exaltos cargos de la Xunta acusados de ocultar la existencia de un informe negativo sobre una obra de dragado de fondos de la Red Natura 2000 en la ría de Ferrol.

Los magistrados concluyen en la sentencia que los documentos que las acusaciones sostienen que son falsos “carecían de virtualidad para perturbar la investigación en curso”. El tribunal subraya que las falsedades eran “inocuas, carecían de potencialidad lesiva, de capacidad para alterar la realidad jurídica en la que se insertaban, que es algo distinto de la realidad documental”.

El contenido de los documentos, según la Audiencia, “coincide con la realidad, aunque no refleje toda la realidad”, pues los hechos que no se documentaron, es decir, las reuniones de uno de los acusados con los técnicos, “no modificaron la situación ni tuvieron incidencia en la tramitación del expediente”. El tribunal, no obstante, señala que la elección de los investigados sobre la forma de completar el expediente administrativo fue “sin duda errónea”, pues consideran que había “otros medios de reflejar la realidad, total o parcialmente, sin necesidad de falsificar la fecha de los documentos, de forma, además, chapucera”.

“A lo dicho cabe añadir que, aún en el caso de subsistir dudas sobre los fines con los que actuaron los acusados, la presunción de inocencia, y su concreción en el principio in dubio pro reo, harían imposible declarar probada la finalidad de engañar que sostienen las acusaciones”, destacan los jueces en la resolución.