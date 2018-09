Accede e descobre “Empantanados” o libro que está a dar moito que falar neste vídeo

Presentación do libro de Joan Coscubiela "EMPANTANADOS"

O pasado xoves www.noticiasvigo.es acudiu a Casa do Libro de Vigo, a libreria acolleu ao ex deputado do Parlament de Catalunya, Joan Coscubiela, viu a presentar o seu libro baixo o nome "EMPANTANADOS", un libro que ten moito que ver coa cidade olivica.A presentación comezou ás 20h, o acto foi organizado por Esquerda Unida e Comisións Obreiras, na presentación interviu a coordinadora nacional de Esquerda Unida e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, Eva Solla, xunto ao secretario xeral de CCOO Galicia, Ramón Sarmiento.Sinopse de Empantanados:«Estou disposto a partirme a cara para que vostedes poidan exercer o seu dereito para votar sobre a independencia de Cataluña, pero non se o fan pisando os dereitos do resto de cidadáns!»O 7 de setembro de 2017 a voz de Joan Coscubiela resoou con forza no Parlament de Catalunya. Denunciaba a vulneración, por parte das forzas independentistas, da legalidade e dos dereitos da minoría parlamentaria para aprobar o marco legal do referendo do 1 de outubro. Deputados de Cidadáns, PSC e PP levantáronse para aplaudirlle. En cambio, non todos os deputados do seu propio grupo parlamentario fixérono.A intervención de Coscubiela aquel día alenta este libro, no que o exdiputado explica, desde a sensatez e o respecto cara a todas as posicións, como se chegou ata aquí. A súa voz vén ocupar un espazo silenciado, o da equidistancia —que non equivale a unha neutralidade imposible—, no que moitos deixaron de sentir que exista unha representación política.É posible superar o empantanamiento da situación actual? Á incapacidade de xestionar as grandes ilusións e expectativas creadas polo independentismo sumouse o inmobilismo do Goberno do PP e a reacción do españolismo máis rancio e intolerante, nun cóctel de difícil dixestión do que, segundo Coscubiela, só sairase pactando o desacordo. Cun requisito imprescindible: que a curto prazo a independencia deixe de ser o único eixo da política catalá.Darlle ao play e disfruten.#Vigo #Cultura #Politica #Sindicalismo

