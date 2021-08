Acciones que podemos hacer en casa para ayudar al medio ambiente

El ritmo de vida actual no puede ser un impedimento para que se pueda cuidar el ambiente en tu hogar. Esto especialmente porque unos pequeños hábitos pueden marcar la diferencia a nivel individual y colectivo, por lo que debes aprender a consumir lo menos posible.

¿Cómo cuidar el medio ambiente en casa?

Para cuidar el medio ambiente en casa se deben tener en consideración algunas recomendaciones prácticas dentro de las que se pueden encontrar:

Ahorrar agua

Es una acción que todos deberíamos hacer en casa, y existen muchas formas de hacerlo. Puede ser tomando un baño de 5 minutos, reciclar el agua de lluvia, cerrar el grifo al cepillarse o lavar los trastes. También es importante no tirar comida o residuos de aceite en las tuberías para evitar la contaminación del agua. Encuentra más consejos para cuidar el agua entrando aquí.

Separa la basura

La separación de residuos es fundamental, porque permite reciclar y reutilizar materiales, para que de esta forma se pueda evitar el impacto en el medio ambiente. Algunos productos como medicinas pilas debes desecharlos en contenedores especiales para ello.

Apaga la luz

Dejar la luz encendida cuando no la usas puede generar no solo un mayor coste en el recibo eléctrico, sino también contaminación. Por este motivo, es importante apagar las lámparas y bombillas cuando no se estén utilizando, y optar por focos ahorradores. También puedes tener una instalación con paneles solares para que puedas tener energía limpia.

Regula la temperatura

Evitar el uso de los ventiladores o los calefactores durante el verano e invierno es una acción muy valiosa para cuidar el planeta. Puedes adaptar tus espacios y regular la temperatura haciendo uso de materiales naturales.

Usa productos de limpieza ecológicos

Muchos de los productos de limpieza tienen químicos y componentes dañinos para la salud. Por este motivo, es mejor optar por productos de origen natural que son ecológicos y ayudarán a llevar una vida más sustentable.

Reutiliza materiales

Los materiales como el vidrio, plástico, madera, cartón o aluminio se pueden reutilizar fácilmente para la decoración de tu hogar. De esta forma le darás una nueva vida al mismo y con materiales de lo más variados.

Compra productos reutilizables

No utilices platos, vasos desechables, servilletas o envases de plástico que se utilizan una vez y se tiran a la basura. En caso de no poder evitarlo, intenta darles el mayor uso posible, y opta por productos que sean biodegradables.

Consume alimentos locales

Esta es una práctica que te permite comer más saludable porque los alimentos serán siempre frescos. Pero, también te permite cuidar el medio ambiente, porque ayudará a evitar la contaminación que se genera del transporte de los mismos.

Crea un huerto

Puedes cultivar tus propias frutas y verduras en tu casa, y así sustituir los alimentos del supermercado. Además, podrías crear tu propia composta para abonar tus plantas y de esta forma reutilizar los residuos de tu cocina.

Opta por caminar

En caso de que necesites trasladarte a algún lugar, lo mejor será evitar usar el coche, sino que lo mejor es caminar. Si es muy lejos, podrás optar por ir en bicicleta, compartir un servicio de auto o usar el transporte público.

De esta forma, podrás cuidar el medio ambiente, y no se generará más contaminación que pueda causar muchos más daños al medio ambiente y podrás llevar una vida mucho más saludable.