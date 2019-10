Achan morto a un home de 44 anos en situación de senfogarismo en Vigo

O corpo dun home de 44 anos foi achado este domingo sen vida na Praza do Rei de Vigo, un lugar no que está articulado un campamento onde pernoitan persoas que se atopan en situación de senfogarismo.

O corpo dun home de 44 anos foi achado este domingo sen vida na Praza do Rei de Vigo, un lugar no que está articulado un campamento onde pernoitan persoas que se atopan en situación de senfogarismo.