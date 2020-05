Achegámoste as novidades deste mes de maio da editorial Xerais

NoticiasVigo.es achegate as novidades de Xerais que xa están chegando ás librarías neste mes de maio de 2020 tras o confinamiento.

Celada

Santiago de Compostela, anos setenta. Ferven as revoltas universitarias. Está a piques de rematar unha das redadas policiais contra a concentración de estudantes que tenta escapulirse nos calellos da parte vella. As portas do centro histórico están bloqueadas e o cerco preparado. Un grupo de estudantes asiste ao desenlace desde a mesa do seu bar, fronte á Porta da Mámoa. Alaín, o inspector que todos eles coñecen, xorde entre os furgóns magoado e iracundo. Algo sucedeu nas horas previas. Vellos asuntos e contas pendentes volven aflorar nesta atmosfera de revolta e incerteza, mentres o país se decanta por un novo tempo. Pouco imaxina o inspector o que vai atopar detrás da investigación que está a facer sobre un dos grupos insurxentes que operan na cidade, nun emocionante final da novela.

Autor/a: Antonio Piñeiro

Xero: Narrativa.

VII Premio de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira.

A guerra era contra nós

«A guerra era contra nós» é unha visión metafórica, poética e mítica da humanidade que se constrúe como un compendio de premonicións, relatos e lendas que explique o porqué, o como, o para que do pasado, presente e futuro da nosa condición humana. Por que a humanidade aínda non vive libre e feliz despois de milenios de historia? Que acontecería se a única linguaxe posible fose a poesía e a única ferramenta válida para narrar a metáfora? Os poemas de Carlos Da Aira falan de nós, da colectividade, da humanidade, convertendo a palabra nunha arma de conciencia, fuxindo do eu, do egocentrismo, e apostando polo amor como forma primeira de loita, rebeldía e violencia.

Autor/a: Carlos Da Aira.

Xero: Poesia

VIII Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey.

Vampira de biblioteca

Esta non é unha historia calquera. É a miña historia. Preguntarás quen son eu. Chámome Eleonora, son unha vampira e dedícome a papar os insectos que queren roer as páxinas dos libros da biblioteca onde vivo. Así que se es desas persoas que non cre na existencia de criaturas coma min, é mellor que non abras este libro, que o coloques nun andel e te esquezas de todo isto para sempre. Fin. Ou tamén podes atreverte a continuar. Mais para iso debes darme unha mostra de confianza e pasar unha proba. Atréveste?

Autor/a: Ledicia Costas.

Xero: Infantil Xuvenil.

Ilustrador: Víctor Rivas

O Chispas

O Chispas é músico. A el gustaríalle ser un artista cósmico, pero aos ollos da xente non é máis ca un simple cómico. Até que o poder da Fonte da Fala lles imprime forza ás súas cancións e se converte nunha estrela de rock. Unha noite, cando regresa dunha actuación na súa moto, uns seres extraordinarios cégano cunha potente luz e esperta en Mutandi, un planeta gobernado polos cracks, que fabrican a realidade e se rexen por modas. E agora a moda é o Chispas. Un músico cósmico!

Autor/a: Manuel Rivas.

Xero: Infantil Xuvenil.

Ilustradora: Sonia García Vidal

Meigas fóra!

Entre as vilas de Leira e Beira había moita rivalidade. Unha noite de San Xoán, os veciños e as veciñas decidiron rematar coas envexas e as porfías dos seus mandatarios. Desde entón viven felices en Feira, onde cada 23 de xuño a súa cacharela refulxe coma ningunha outra.«Meigas fóra!» é un divertidísimo conto que propón unha reflexión sobre o desastre ao que nos poden levar determinados comportamentos. Unha historia que é un canto á liberdade.

Autor/a: Ramón D. Veiga.

Xero: Infantil Xuvenil.

Ilustrador: Iván R.

Ei, superavó!

O avó é un aventureiro que sabe facer cousas incribles… Queres coñecelo? Co seu compás máxico, leva os seus netos e netas a vivir trepidantes aventuras. Únete a eles e poderás montar en peixes voadores, fuxir de animais salvaxes e escapar de avalanchas! Unha historia xenial para toda a familia escrita por Paul McCartney, a lenda do pop, que te levará a percorrer o mundo nunha emocionante viaxe e te deixará de volta na cama á hora de durmir! As marabillosas ilustracións de Kathryn Durst danlle vida a este fantástico libro.

Autor/a: Paul MacCartney.

Xero: Infantil Xuvenil.

Ilustrador: Kathryn Durst.

Traductora: Anaír Rodríguez.

A proba de auga

Rematados os seus estudos, unha pequena pinga de auga está xa preparada para levar a cabo a súa misión. Pero no seu primeiro día todo ocorre demasiado rápido, perde de vista o seu grupo e esperta nun lugar descoñecido. Terá que reunir valor e internarse nese novo mundo para atopar os seus compañeiros e compañeiras, intentar cumprir co seu cometido e descubrir quen é ese escorregadizo descoñecido que o pon todo patas arriba.

Autor/a: Anémona de Río.

Ilustrador: Anémona de Río.

Xero: Infantil Xuvenil.

I Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético

A vinganza dos homes bos

A vinganza dos homes bos é un libro sobre o paso do tempo e o exilio dos anos. Sobre a culpa, que medra como carriza, desfacendo a pedra máis forte. Sobre o valor necesario para ser covarde. Sobre as palabras que son capaces de rachar as armaduras máis feroces. E tamén sobre as palabras capaces, mesmo, de matar. Palabras sinxelas, como, por exemplo, «perdón». O exinspector de policía Carlos Manso anda detrás dun asasino, pero non do que a el lle gustaría. El mesmo tamén matou un home, unha vez.Dúas historias policiais separadas por vinte anos e dous mil quilómetros, pero unidas pola necesidade de redención. O barco American Star, a Marcha Verde sobre o Sáhara Occidental ou os túneles agochados baixo a cidade de Vigo son os escenarios dun naufraxio, real e metafórico, que supón, en certo xeito, o final de Carlos Manso.

Autor/a: Manuel Esteban

Xero: Narrativa