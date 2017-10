Acordo unánime na Cámara galega para recuperar a Historia da Filosofía como materia obrigatoria

Connect on Linked in

A portavoz de educación e cultura do BNG, Olalla Rodil amosou hoxe a súa satisfacción polo acordo unánime acadado no Parlamento galego para recuperar a Historia da Filosofía como materia obrigatoria no bacharelato e demandar do Goberno do Estado iniciar un debate en profundidade sobre a situación da filosofía no sistema educativo e a súa pervivencia.

Tras saudar ás persoas convidadas ao debate da Proposición non de lei e impulsoras da iniciativa popular apoiada por máis de 8.000 sinaturas, agradeceu e recoñeceu o traballo da campaña “Filosofía si” que durante moitos meses puxo o foco político e mediático nunha cuestión que Rodil cualificou de central e que “vai máis alá do ámbito educativo”.

“Queremos unha educación que nos ensine a pensar e non a obedecer” afirmou a nacionalista dende a tribuna dirixíndose aos impulsores e impulsoras da iniciativa entre os que se encontraban a catedrática de Filosofía e exdeputada do BNG , Carme Adán, a actriz Marta Pérez, licenciada en Filosofía e directora da Compañía de teatro Inversa, e da obra “Té con Kant”, Eva Garea, profesora de Filosofía no concello de Ames e Jorge Álvarez, catedrático de Filosofía e investigador.

A parlamentaria recalcou que a recuperación da Filosofía como materia troncal no Bacharelato, “vai alén do ámbito educativo e situase como cuestión fundamental do desenvolvemento humano, individual e colectivo”.

O filosofo existencialista, Jean Paul Sartre, sostiña que cada un de nós é, en cada momento da súa vida, “a suma das súas eleccións previas”. Sartre referíase ao home e nós desde o BNG, dixo a deputada, falamos do ser humano, porque as mulleres tamén existimos, “o ser humano é o que decide ser por si propio”. E para decidir por unha mesma, é absolutamente necesario pensar, dubidar, cuestionar. Preguntas que precisan de ferramentas que nos permitan, “fixa, e construír unha opinión propia da realidade”. É máis se cabe, en momentos inmensamente convulsos como os que estamos a vivir agora, no seo dunha “crise civilizatoria” como dicía a filósofa arxentina, Isabel Rauber.

Neste contexto, engadiu a nacionalista, a filosofía nas aulas, non só como ámbito formativo senón como espazo de estímulo no currículo académico, “é chave para entender”. Para entender o que nos rodea mais tamén todo o aprendido e para interconectar coñecemento tecendo unha rede que constrúe pensamento e puxo como exemplo que un conxunto de persoas con poder suficiente decida que a Filosofía desapareza como materia troncal, que os estudos de Música tamén perdan presenza mentres apostan por materias científico-tecnolóxicas e criterios economicistas.

Non é unha decisión baladí, inocente ou inocua. Non. Responde e reproduce unha lóxica de mercado nun dos principais espazos de socialización e desenvolvemento humano baseándose nun coñecemento cada vez máis compartimentado, máis fragmentado e especializado desde idades temperás. É como aplicar esas cadeas de montaxe como a da Citroën en Vigo pero ás nosas cabezas.

“Intelixencia cega” que afirmaba Edgar Morin. Aquela que non sabe outra cousa que separar, rachar o complexo do mundo en fragmentos disociados.

Rodil aludiu tamén a Martha Nussbaum quen defendía que as humanidades, e a Filosofía entre elas, “son imprescindíbeis para a democracia porque nos axudan a cuestionar a tradición e a autoridade”.

A deputada reiterou o apoio do BNG á proposición non de lei e culpabilizou a LOMCE da desaparición da Filosofía, “a LOMCE no seu conxunto debe ser derrogada”. Concluíu