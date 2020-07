Activada como medida preventiva a situación 2 no incendio forestal activo no municipio ourensán de Cualedro, parroquia de San Millao

A Consellería do Medio Rural informa de que se vén de activar como medida preventiva a Situación 2 no incendio forestal activo arestora no concello ourensán de Cualedro, parroquia de San Millao. Esta situación operativa de emerxencia decretouse pola proximidade do lume ao núcleo de San Cristovo, pertencente ao municipio de Monterrei.