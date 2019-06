Activistas de WWF mergúllanse en augas do Atlántico para denunciar a contaminación mariña por plástico

Jason deCaires Taylor, creador do primeiro museo de arte contemporánea subacuática de Europa, quixo representar con ela a liña vermella que a humanidade está a piques de traspasar se non se adoptan medidas urxentes ante a alarmante situación dos océanos.

Hoxe apareceron “atrapadas en plástico” a 14 metros de profundidade as esculturas humanas do Museo Atlántico de Lanzarote como símbolo de denuncia do grave problema que a contaminación por plásticos supón para os nosos mares. Dentro do museo, o escenario desta acción de protesta pacífica de WWF foi a instalación do Rubicón na que un grupo de figuras humanas está a piques de cruzar un impresionante muro de máis de 30 metros de lonxitude e 4 metros de alto.

Con esta denuncia, os activistas de WWF puxeron de manifesto que cada ano, polo menos oito millóns de toneladas de plásticos acaban no océano, unha cifra que equivale a envorcar no mar un camión de lixo cada minuto. Ademais, segundo WWF, para 2030 estímase que a produción de plásticos aumente un 40%.

Así, a escala global, o número de mamíferos que morren anualmente debido á contaminación por plásticos supera os 100.000 exemplares. Algúns animais, como as tartarugas, confunden as bolsas con medusas que acaban inxeríndoas e morrendo. Así mesmo, o 90% das aves mariñas do mundo ten fragmentos deste material no estómago.

De aí a gravidade da ameaza, xa que tal e como se quixo mostrar con esta protesta está a afectar xa na actualidade ao ser humano. Non en balde, os microplásticos que inxeren os peixes acaban tamén nos nosos pratos cada día cando consumimos peixe. Un recente estudo calcula que un consumidor podería inxerir aproximadamente 50.000 partículas de microplástico cada ano.

Esta acción denuncia enmárcase dentro da campaña de WWF # NaturalezaSinPlasticos. Para evitar que a vida mariña desapareza afogada en plástico, WWF puxo en marcha unha recollida de firmas virtual para pedir aos gobernos do mundo que inicien as negociacións para adoptar un Acordo Global para eliminar a contaminación mariña por plásticos. Ata o momento, solicitáronse máis de 43.000 apoios.

O informe de WWF Unha trampa de plástico revelou que España é o segundo país que máis plástico verte ao mar Mediterráneo, despois de Turquía e o cuarto país da UE que máis plástico consome. De feito, esta conca é un dos maiores puntos negros da contaminación por estes residuos, dos cales os fragmentos menores de 5 milímetros alcanzan niveles récord de concentración: 1,25 millóns por km2, case catro veces o nivel dunha das cinco “illas de plástico”.

Cabe destacar que Canarias tamén se enfronta a esta ameaza, especialmente, o parque natural do Arquipélago de Chinijo que constitúe a reserva mariña máis grande de Europa. Cada ano, o Organismo Autónomo de Parques Nacionais recolle máis de 20.000 quilos de lixo. Un estudo elaborado por científicos das universidades de Alcalá e Autónoma de Madrid, en colaboración con WWF, detectou densidades de microplásticos de entre 1 e 5 mm que superaron os 100 g/ m2 nunha praia do Parque Natural do Arquipélago de Chinijo.

O presidente do Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, agradece a WWF España a posta en marcha desta campaña. Así mesmo, celebra que escollese o Museo Atlántico, “un conxunto artístico mergullado no que desenvolvemos importantes proxectos de investigación vinculados á sustentabilidade mariña, para lanzar unha mensaxe en favor da protección e a conservación dun ecosistema permanentemente ameazado pola acción do home”.

Juan Carlos del Olmo, secretario xeral de WWF España, afirmou: “O plástico está a asfixiar o planeta e, con todo, a súa produción e vertedura seguen crecendo sen cesar. Para frear este tsunami de plástico necesítase unha acción coordinada e un compromiso global con obxectivos concretos, por iso pedimos aos gobernos de todo o mundo un Acordo Global e vinculante para terminar coa contaminación por plásticos dos océanos”.