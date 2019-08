Actualidade sobre o tráfico en Vigo

Print This Post

Corte tráfico GRAN VIA entre Venezuela e María Berdiales, sentido cara á Urzaiz

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de REMODELACIÓN DA GRAN VÍA, ENTRE VENEZUELA E MARÍA BERDIALES, a realizar pola empresa Ute Contorno Gran Via, estará pechada ao tráfico a rúa GRAN VIA entre Venezuela e María Berdiales, sentido cara á Urzaiz., dende o 12 de agosto de 2019 ás 08:00 horas e por un período aproximado dun día.

Data de publicación: 08-08-2019

Data de inicio: 12-08-2019

Data de fin: 12-08-2019

Corte tráfico Santa Tegra 28

Por mor da obra de reparación de colector, a realizar pola empresa Fcc Aqualia , estará pechada ao tráfico a rúa SANTA TEGRA(RUA) N 28 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 12 de agosto de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense pola rúa Sanjurjo Badía.

Data de publicación: 09-08-2019

Data de inicio: 12-08-2019

Data de fin: 14-08-2019

Establecemento de sentido único na rúa Gerardo Campos 02 e 08

Para mellorar a circulación viaria modifícase polo Departamento de Seguridade e Mobilidade, a sinalización vial do seguinte xeito: establécese sentido único cara á subida á Ponte na rúa GERARDO CAMPOS, entre os números 02 e 08, dende o 7 de agosto de 2019 ás 10:00 horas.

Data de publicación: 31-07-2019

Data de inicio: 07-08-2019

Data de fin: 31-12-2019

Corte tráfico Canadelo Alto 09

Por mor da obra de construción de edificio, a realizar pola empresa Promociones Y Construcciones Perez Paz Sl , estará pechada ao tráfico a rúa CANADELO ALTO(RUA) N 9 (VIGO), dende o 25 de febreiro de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado de dous meses. Peche total por obras. Desvíos por Navarra.

Data de publicación: 20-02-2019

Data de inicio: 25-02-2019

Data de fin: 31-08-2019

Solicítase a máxima colaboración cidadá.