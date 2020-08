ADEGA insta a Fiscalía a investigar a ADIF por presunto delito ambiental por tirar dous vagóns de tren ao río Sil

ADEGA v√©n de instar ao Ministerio Fiscal a que abra a oportuna investigaci√≥n contra a entidade p√ļblica empresarial ADIF por presunto delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. ADEGA solicita √° Fiscal√≠a de Medio Ambiente que determine se existe delito ambiental nos feitos transcorridos o pasado d√≠a 2 de agosto, cando aparentemente operarios da administradora de infraestruturas ferroviarias empurraron ladeira abaixo e sobre a bac√≠a do r√≠o Sil dous dos vag√≥ns do tren de mercador√≠as que descarrilou o pasado 28 de xullo na li√Īa Monforte-Ponferrada, √° altura de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras). Tal actuaci√≥n foi difundida nas redes sociais a trav√©s de varios v√≠deos que se fixeron virais polo car√°cter impactante e desconcertante das imaxes, propias doutros tempos nos que os r√≠os eran considerados vertedoiros. Nesas imaxes vese como un dos vag√≥ns descarrilados semella ser empurrado ladeira abaixo por unha m√°quina escavadora acabando este deitado literalmente sobre o leito do Sil, mentres que outro vag√≥n aparece xa emborcado e suspendido na ladeira.

Desde ADEGA destacamos que os feitos denunciados contrave√Īen todo marco normativo vixente en materia ambiental, de residuos, ou de planificaci√≥n hidrol√≥xica e de protecci√≥n de augas, pois o dep√≥sito de refugallos sobre os leitos fluviais, a contaminaci√≥n dos r√≠os ou actuaci√≥ns que impliquen a s√ļa degradaci√≥n est√°n totalmente prohibidas. Al√©n diso, calquera actuaci√≥n en dominio p√ļblico hidr√°ulico debe contar con autorizaci√≥n previa do organismo de bac√≠a e doutros organismos con competencias no espazo, especialmente, trat√°ndose de actuaci√≥ns de elevado risco para a seguridade das persoas e do medio ambiente ou con impactos potencialmente graves sobre os ecosistemas acu√°ticos e fluviais. Por√©n, semella que a empresa p√ļblica se saltou todo marco regulador e procedemento administrativo legal para proceder ‚Äúpolas bravas‚ÄĚ, de xeito improvisado e sen medir as consecuencias sobre a contorna.

Al√©n poder√≠amos estar ante unha infracci√≥n moi grave contra o dominio p√ļblico hidr√°ulico feita √° mantenta ou sabendo que esta poder√≠a causar graves prexu√≠zos sobre o curso fluvial e a s√ļa ribeira, o cal poder√≠a ser constitutivo de delito. Segundo declaraci√≥ns de representantes da Confederaci√≥n Hidrogr√°fica Mi√Īo-Sil aos medios de comunicaci√≥n, o organismo de bac√≠a xa ter√≠a advertido previamente ao persoal de ADIF que non permitir√≠a o deitado dos vag√≥ns descarrilados sobre o r√≠o Sil, o cal non impediu que a entidade ferroviaria proseguise cos seus plans e acabase tirando os vag√≥ns ladeira abaixo.

Potenciais impactos sobre o medio ambiente e a seguridade das persoas

O depósito e emborcado do vagón sobre o leito do río Sil podería ter producido impactos ambientais importantes e de diversa índole. A infraestrutura de grande tonelaxe vertida ao río está composta por metais de diverso tipo e, incluso podería conter materiais ou substancias que son moi perigosas para o ecosistema acuático, como é o amianto. Ademais de converterse nun elemento que altera a morfoloxía do leito e a dinámica natural do río, podería constituír un elevado risco para a seguridade das persoas e das infraestruturas que se atopen río abaixo.  O propio impacto da máquina contra a ladeira e o fondo do río non só terían enlodado as augas, senón que podería ter esnaquizado parte do comboio en grandes e pequenas pezas que acabarán no fondo do río ou que, coa forza da auga, poderán discorrer río abaixo, arrastrando os sedimentos e con consecuencias impredicíbeis.

Ademais, a√≠nda que o vag√≥n non levase carga, tal e como afirma ADIF, os aceites, hidrocarburos e l√≠quidos lubricantes empregados nas engrenaxes e rodamentos da m√°quina poden contaminar as augas fluviais, afectando¬† √° fauna e flora da contorna e, mesmo, po√Īendo en risco a sa√ļde p√ļblica.

Así mesmo, a vexetación de ribeira xa se aprecia visiblemente afectada polo deitado abrupto da máquina ladeira abaixo; mais tamén, esta armazón de ferralla0.2 podería ter xerado un grave impacto sobre a fauna de ribeira que se adoita acubillar nas beiras dos ríos.

Fiscalía, o Ministerio de Transportes e CHMS deben investigar o sucedido

Desde ADEGA consideramos intolerable que este tipo de feitos se te√Īan que presenciar √° altura do s√©culo XXI, caus√°ndonos se cabe maior estupor, que sexa unha entidade p√ļblica a autora de tal desprop√≥sito, cuxo comportamento ambiental debera ser exemplificante para o resto da sociedade. Por iso, ademais de instar a actuar ao Ministerio Fiscal, tam√©n nos diriximos¬† √°s propia Adif para que responda polo acontecido e se dispo√Īa a retirar o antes posible o vag√≥n do r√≠o Sil, coas pertinentes autorizaci√≥ns e devolvendo o espazo afectado ao seu estado primitivo, evitando novos impactos nos labores de reparaci√≥n.

ADEGA tam√©n solicita ao Ministerio de Transportes, do que depende o ente administrador de infraestruturas ferroviarias, que dirima responsabilidades e act√ļe en consecuencia; e √° Confederaci√≥n Hidrogr√°fica Mi√Īo-Sil, que abra o oportuno expediente sancionador e inste a actuar √° Fiscal√≠a.