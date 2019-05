Adegas La Val pon a venda unha edición limnitada para recuadar fondos para a Asociación Aspanaex de Pontevedra

Os beneficios xerados coa comercialización doaranse integramente ao proxecto “Axúdanos a construír un soño”, unha residencia con 58 prazas en Vigo para persoas con discapacidade intelectual. O proxecto conta xa co apoio de entidades como o Concello de Vigo ou o Corte Inglés. Desde 1963 Aspanaex traballa a favor das persoas con discapacidade intelectual, para facer que elas e as súas familias poidan levar a cabo un proxecto de vida de calidade.

Cun prezo de 8 euros, as botellas de “A Val Solidario”, pódense comprar xa na tenda online (www.bodegaslaval.com), na tenda física de Adegas La Val (Salvaterra de Miño) ou na sede da Asociación Aspanaex en Vigo ( C/ Mestres Goldar 18).

