O adeus ao Lago de Castiñeiras

Habitantes non só de Marín senón doutros municipios limítrofes choran pola pronta desaparición do Lago de Castiñeiras.

O estado de abandono por parte de administracións públicas, concellos e entidades privadas unidos á terrible seca que estamos a vivir condenan á desaparición ao Lago de Castiñeiras.

Miles de Marinenses e cidadáns doutras poboacións teñen na súa casa recordos como fotos, vídeos e auténticas marabillas.

FAUNA EXTINGUIDA: A fauna xa hai anos que desapareceu do lugar e a flora xa empeza a estar seriamente danada, a isto únense actos vandálicos por exemplo o roubado das grellas do lago de castiñeiras (o outro día), por falta de vixilancia. (Os delincuentes e a xente que quere facer dano nunca descansa).

GRETA: A greta do leito do lago segue coméndose aos poucos o pouco caudal do Lago mentres administracións públicas, concellos, entidades privadas “tíranse os trastes á cabeza preguntándose quen ten a culpa no canto de tomar medidas de urxencia”.

Os visitantes e turistas caen en picado en toda a zona de influencia do Lago de Castiñeiras.. a todo o mundo gústalle ver “algo bonito” e non un bulleiral sen auga e cheo de lodo, sen fauna ou coa flora sen coidarse dunha paraxe que foi “un símbolo de historia florecente en marin e arredores”.

Agora vén o longo e frío inverno e por desgraza o Querido e Amado Lago de Castiñeiras “símbolo de descanso e prosperidade” quedará no abandono igual que segue a cidade de Marín.. que todos os anos cae en número de habitantes debido á falta de traballo e oportunidades que ofrece aos seus nativos.

Que opinades da pronta desaparición do Lago de Castiñeiras? Salvarase finalmente?

Vía el grupo Diario de Marin