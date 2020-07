ADOS chama a doar sangue á cidadanía co gallo da festividade do 25 de xullo e recalca a importancia de incrementar as doazóns de sangue dos grupos A positivo, B positivo e 0 negativo

ADOS chama a doar sangue √° cidadan√≠a co gallo da festividade do 25 de xullo e recalca a importancia de incrementar as doaz√≥ns de sangue dos grupos A positivo, B positivo e 0 negativo A Axencia de Doaz√≥ns de √ďrganos e Sangue comunica que √© preciso aumentar o n√ļmero de doaz√≥ns da sangue durante o ver√°n, especialmente nas xornadas anteriores √°s operaci√≥ns de tr√°fico de entrada e sa√≠da de vacaci√≥ns