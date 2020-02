Advirten da complicada situación das urxencias en Vigo con 17 pacientes pendentes de cama

O Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciou a aparición de problemas de saturación e colapso nos servizos de Urxencias de distintos centros hospitalarios, o último nas urxencias do Hospital Alvaro Cunqueiro pola falta de suficientes recursos humanos e materiais para atender a crecente demanda asistencial motivada pola gripe.

Tras analizar a situación dos servizos de Urxencias nas últimas horas hai 17 pacientes pendentes de cama. Deses, a oito aínda non se lles asignou cama e poderían pasar horas ata conseguila. Ás oito e media da mañá de hoxe mércores 5 de febreiro había no anexo a urxencias 10 pacientes que pasaron a noite pendentes de camas, dúas deles en padiolas. Unha situación que non debería vivirse nun centro como é o Hospital Álvaro Cunqueiro.

Ao Sindicato de Enfermería preocúpalle a situación que están a vivir os pacientes, pois a situación lonxe de mellorar empeora segundo pasan as horas, pois a estes pacientes temos que sumarlles os que están en espera de ser atendidos máis os de boxes e observación.

Todo isto, sumado á sobrecarga de traballo que teñen as enfermeiras nas plantas de hospitalización fai que os pacientes non suban ás plantas, coa celeridade que ás profesionais de enfermería gustaríalles.

Ante esta realidade, SATSE reitera que as distintas xerencias dos servizos de saúde non deben actuar unicamente cando xa se viviron distintos episodios ou situacións de colapso e desbordamento co reforzamento puntual dos persoais ou a apertura de novas camas, senón telo todo preparado e listo para ofrecer a mellor atención posible a cidadáns e pacientes.