Advirten que tamén existen listas de espera na sanidade privada

A Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) realizou un estudo sobre listas de espera na sanidade privada. Dos resultados do mesmo despréndese que, aínda que se adoita asociar a medicina privada como unha alternativa libre de tempos de espera, isto non é do todo certo xa que a espera das especialidades con máis demanda é de 14 días. Os resultados do estudo publícanse no número de abril da revista OCU-Saúde.

Para a realización deste estudo, OCU chamou á consulta de 2.254 médicos, seleccionadas ao azar de entre sete das especialidades con maior lista de espera do sistema público de saúde ( traumatología, oftalmoloxía, urología, dermatoloxía, cardiología, ginecología e dixestivo) pertencentes ao cadro medico de 8 das principais compañías de sanidade privada en España (Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, Axa, Mapfre, IMQ e Fiatc).

OCU sinala que, de acordo cos datos deste estudo, para acudir ao especialista na medicina privada, hai que esperar entre 8 e 29 días de media segundo a especialidade e a compañía. A espera media máis curta é de 8 para as consultas de oftalmoloxía e traumatología en Adeslas, pola contra, os usuarios de IMQ deberán esperar de media 28 días para unha cita de ginecología e 29 para unha cita de dixestivo.

Ningunha aseguradora é sempre a máis rápida ou máis lenta á hora de atender aos seus clientes, depende da especialidade. Aínda así, a espera media máis alta correspondeu a Fiatc, con 17 días, e IMQ, con 19. En todas as especialidades, as listas de espera son sensiblemente menores que as que existen na sanidade pública, que no mellor dos casos é de 48 días como media a nivel estatal.

OCU tamén quixo coñecer se existen diferenzas notables entre as esperas dependendo da cidade e se o tamaño da mesma inflúe. Para iso seleccionou cinco cidades grandes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao e Valencia) e outras cinco cidades pequenas (Cáceres, Pontevedra, Conca, Soria e Teruel). Os datos varían dunhas cidades a outras, pero en contra de poderíao pensarse non depende do tamaño destas. Conca, Madrid e Pontevedra con 10 e 11 días de media para o conxunto de especialidades son as cidades onde menos hai que esperar.

Pola contra, Cáceres con 24 días é a cidade onde máis hai que esperar. En Bilbao a espera tamén é alta (19 días), dato que contrasta co feito de que a espera media do sistema público de saúde no País Vasco é das máis breves (22 días). En Bilbao ademais a espera é practicamente igual para case todas as compañías, algo que non ocorre noutras cidades onde o tempo que se tarda en obter unha cita pode variar bastante dunhas compañías a outras.

As elevadas listas de espera para acceder á atención especializada na sanidade pública son unhas das principais razóns polas que os usuarios acceden á sanidade privada, a pesar de que a cobertura das súas prestacións é moi inferior á do sistema público. OCU sinala que na actualidade case 12 millóns de españois teñen contratado un seguro privado, que custa de media 650 euros (para unha persoa de 45 anos).

Con todo, a diferenza da sanidade pública onde si se publican datos sobre as listas de espera e os cidadáns poden tomar decisións respecto diso, na sanidade privada non se publican ningún tipo de datos sobre a espera real que teñen os clientes das compañías da sanidade privada. OCU cre necesaria unha maior transparencia por parte destas compañías que deberían publicar datos comparables sobre a espera real que sofren os seus clientes á hora de recibir os seus servizos.